Línea Directa lanza el primer seguro de pago por uso para patinetes, bicicletas y skates

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

Línea Directa Aseguradora ha lanzado Vivaz Safe & Go, el primer seguro de pago por uso para usuarios de vehículos de movilidad personal, como son patinetes, bicicletas, skates, patines, segways, monociclos y hoverboards.

Según ha informado la compañía, el nuevo producto se comercializará a través de Vivaz, la marca de seguros de salud del grupo. Cubre a la persona y su movilidad y puede ser contratado a demanda del cliente, bajo el concepto de 'seguros on/off' o pago por uso (por segundos, minutos o durante todo un año).

El usuario puede activar y desactivar su seguro a través de la app de Safe & Go, pagando solo por el tiempo real que utiliza su vehículo en cada trayecto. También podrá consultar sus recorridos y hacer las gestiones de su póliza de forma digital y sin llamadas.

El pago por uso cuenta con una tarifa plana de 2 céntimos el minuto, incluyendo impuestos y recargos del Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), mientras que la modalidad de pago anual ofrece tres opciones distintas de entre 16,35 euros y 33,2 euros.

El director general de Vivaz, David Pérez Renovales, ha señalado que la compañía ha lanzado este seguro con el objetivo de aportar "soluciones eficaces, sostenibles y digitales" en una sociedad que se transforma a gran velocidad.

"Se trata de un seguro que no está vinculado al vehículo sino al usuario y que, por tanto, protege su movilidad cualquiera que sea el vehículo que utiliza en cada momento. A diferencia del seguro clásico, no se necesita matrícula ni ningún registro del vehículo, y no hay que rellenar datos y llamar por teléfono para dar de alta el seguro", ha explicado.

Línea Directa ha recordado que la accidentalidad de los vehículos de movilidad personal ha crecido a medida que aumenta su uso, alcanzando 1.300 siniestros en los últimos tres años con estos vehículos que han provocado el fallecimiento de 16 personas.

El seguro Vivaz Safe & Go no solo cubre los daños causados a terceros, sino también los daños físicos sufridos por el propio usuario e incluso la defensa jurídica, que cubre los gastos derivados de un litigio o de una reclamación extrajudicial en los términos del contrato. Además, la app geolocaliza el lugar donde se encuentra el usuario en caso de que sufra un accidente.