La lista completa de concursantes de 'Gran Hermano Dúo'

MADRID, 12 (CHANCE)

Tres semanas después del final de 'Gran Hermano VIP' la casa de Guadalix de la Sierra vuelve a abrir sus puertas. Este jueves ha arrancado en Telecinco la segunda edición de 'GH Dúo' y por fin hemos podido descubrir la lista completa de concursantes que lucharán por hacerse con el codiciado maletín, ya que los únicos nombres confirmados hasta el momento eran los de Elena Rodríguez -madre de Adara Molinero-, Luca Onestini -hermano de Gianmarco- y Ana María Aldón.

Presentado por Marta Flich, el reality será algo más corta de lo habitual y, con una duración de 8 a 10 semanas, terminará a finales de marzo. 5 parejas y 1 trío, es decir 13 celebrities cuyas reacciones al reencontrarse con sus compañeros de aventura han sido de lo más significativas. ¡Esta es la lista completa de aspirantes a ganar 'GH Dúo 2'!

ANA MARÍA ALDÓN Y MARC FLORENSA

Ana María Aldón. La ex de José Ortega Cano ha comenzado la noche recibiendo una romántica sorpresa de su novio Eladio, que la ha sorprendido en el confesionario con un gran ramo de flores para desearle suerte en el concurso.

Poco después se encontraba con su pareja en el reality, su exrepresentante Marc Florensa, y no podía disimular su sorpresa: "¿Tú que haces aquí?" le ha espetado antes de echarle en cara que aprovechase para ir a los platós a hablar sobre ella cuando atravesaba su peor momento.

El catalán se ha mostrado conciliador y a pesar de que no mantiene ninguna relación con Ana María desde hace una temporada, confía en que el reality les sirva para limar asperezas.

MARTA LÓPEZ Y EFRÉN REYERO

A pesar de que Efrén Reyero, que saltó a la fama por ser el primer tronista de 'Mujeres, hombres y viceversa', ha comenzado encontrándose con Asraf Beno en el confesionario -en el pasado se dijo que Isa Pantoja y el malagueño se habían besado en el baño de una discoteca cuando la hija de Isabel Pantoja ya era pareja del modelo- aunque la persona con la que formará pareja en 'GH Dúo' es Marta López.

Tras vivir un apasionado romance en 2020, la colaboradora de diferentes programas de Telecinco y Efrén se reencontraron hace varias semanas y, como han confesado públicamente, han tenido diferentes encuentros. Y aunque se definen como solteros y quieren ir poco a poco en esta ocasión, ¡han saltado chispas cuando se han visto! ¿Protagonizarán el primer edredoning de la edición?

ASRAF BENO Y ELENA RODRÍGUEZ

Después de convertirse en uno de los protagonistas de la última edición de 'Supervivientes', y tan solo tres meses después de su boda con Isa Pantoja, Asraf vuelve a probar suerte en un reality en la casa en la que conoció a su ahora mujer en 2018. "Tengo los pelos de punta, esta casa me cambió la vida. Ahora vengo de otra manera, la primera que vez vine con capas y ahora quiero que me conozcan tal y como soy" ha explicado.

Y tras su breve encuentro en el confesionario con Efrén, con el que ha asegurado que no tiene ningun problema pese a que en su día 'jugó' en televisión con su supuesto affaire con la hermana de Kiko Rivera -aunque realmente no pasó nada entre ellos- se ha encontrado con su compañera de reality.

No es otra que Elena Rodríguez, madre de Adara, con la que protagonizó fuertes enfrentamientos en 'Supervivientes' a pesar de que en un principio conectaron a las mil maravillas.

LUCA ONESTINI E IVANA ICARDI

Aunque concursa con Asraf, Elena también tiene una conexión innegable y muchas cuentas pendientes con otra de las parejas del 'Dúo', Luca Onestini e Ivana Icardi. El modelo italiano, ganador de 'Secret Story', es hermano de Gianmarco, que protagonizó el romance más comentado de 'GH Vip' en 2020 con Adara, aunque tras salir de la casa y tras una breve convivencia su relación terminó de la peor manera posible.

A su vez, Ivana también tuvo un idilio con Gianmarco en un reality en Italia -aunque tampoco acabaron bien- y posteriormente mantuvo una relación con Hugo Sierra, ex de Adara y padre de su hijo Martín, y con el que la hermana de Mauro Icardi también tuvo una hija, aunque su historia de amor que comenzó en 'Supervivientes' en 2020 no duró demasiado. Y sobra decir que Adara e Ivana no se soportan.

LUCÍA SÁNCHEZ, MANUEL Y MAYKA

El único trío de la edición está formado por tres de los nombres que más han dado que hablar de 'La isla de las tentaciones'. Lucía Sánchez y Manuel entraron al reality como pareja, pero el gaditano no tardó en serle infiel -inolvidable la frase 'Manué, la manita relajá' que popularizó la joven- y posteriormente ella comenzaba un romance con el novio de otra de las concursantes, Marina, Isaac Lobo, con la que tuvo una hija y con el que ha protagonizado numerosos enfrentamientos públicos.

Nada más ver a Manuel, Lucía le ha llamado "reventado" y "mentiroso", dejando claro que no le hace ninguna gracia tener que compartir de nuevo reality con él. La tercera en discordia es Mayka, con la que la gaditana se llevaba muy bien hasta que le dijeron que habían visto a su amiga 'chupándole el cuello' a Lobo en una discoteca. Algo que la influencer niega. No dudamos que nos regalarán grandes momentos en las próximas semanas.

FINITO Y KEROSENO

Estos dos hermanos y artistas se han dado a conocer en 'El conquistador' y ahora quieren conquistar al público en 'GH Dúo'. A priori parten como los más desconocidos de la edición, pero sus locuras y su falta de 'vergüenza' como han dejado claro, darán mucho que hablar.