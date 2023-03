Lista completa de los ganadores de los Oscar 2023: 'Todo a la vez en todas partes', la gran triunfadora

MADRID, 13 (CHANCE)

'Todo a la vez en todas partes', la locura multiversal de Daniel Kwan y Daniel Scheinert, se ha erigido como la gran triunfadora en la 95ª edición de los Premios Oscar, celebrada este domingo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, al hacerse con siete de las once estatuillas a las que estaba nominada, entre ellas la de Mejor Película y Mejor Dirección.

Lo hizo en una gala presentada por Jimmy Kimmel que no pasará a la historia precisamente por divertida ni por amena, y en la que Brendan Fraser ('La ballena') se llevó el premio al Mejor Actor, y en la que algunas de las grandes favoritas como 'Almas en pena de Inisherin' (9 nominaciones), 'Elvis' (8 nominaciones) o 'Los Fabelman' (7 nominaciones) de Steven Spielberg fueron las grandes derrotadas y se fueron de vacío.

"Dicen que estas cosas sólo pueden pasan en las películas y no puedo creer que me esté sucediendo a mí. Este es el verdadero sueño americano (...) y a todos los que estáis ahí: ¡Seguid soñando!", proclamó Ke Huy Quan al recoger el Oscar a Mejor Actor de Reparto, la primera de las siete estatuillas que coronarían a 'Todo a la vez en todas partes' como ganadora absoluta de la noche.

Un discurso en el que, al igual que su compañera Jamie Lee Curtis -premiada como Mejor Actriz de Reparto- dedicó el premio a su familia. "Papá, mamá... acabo de ganar un Oscar", afirmó emocionada la veterana intérprete después de recordar que sus padres, Janet Leigh y Tony Curtis, que estuvieron nominados también al galardón y no lograron.

También recordó a su madre y a todas las madres del mundo, a las que definió como "auténticas superheroínas", Michelle Yeoh, que se alzó con el Oscar a la Mejor Actriz Protagonista y se convirtió así en la primera intérprete asiática en conseguir el galardón: "Este premio va para todos los niños y niñas que se parecen a mí y que están viendo ahora la televisión. Esta es la prueba de que se puede soñar a lo grande y de que los sueños se hace realidad. Y, chicas, no dejéis nunca que nadie os diga que se os ha pasado el arroz", exclamó la protagonista de 'Todo a la vez en todas partes' que, además de los tres premios interpretativos, se llevó los Oscar a Mejor Guión Original, Mejor Montaje, Mejor Dirección y Mejor Película.

La otra triunfadora de la sobria gala fue 'Sin novedad en el frente', la película alemana dirigida por Edward Berger, que era una de las favoritas con nueve candidaturas y finalmente se llevó cuatro premios: Mejor Fotografía (James Friend), Mejor Diseño de Producción (Christian M. Goldbeck y Ernestine Hipper), Mejor Banda Sonora (Volker Bertelmann) y Mejor Película Internacional.

Otro de los vencedores de la noche fue Guillermo del Toro que con 'Pinocho', la versión en stop-motion del clásico de Carlo Collodi, que se alzó con el premio a la Mejor Película de Animación tras lograr previamente el BAFTA británico, el premio en los Critics Choice o el Globo de Oro a mejor película de animación. Además, el filme logró cinco premios Annie, los denominados Oscar del mundo de la animación.

Otros ganadores en la gala que se celebró en el Dolby Theatre de Los Ángeles fueron Sarah Polley, que se llevó el Oscar al Mejor Guión Adaptado por el libreto de 'Ellas hablan'; Mark Weingarten, James Mather, Al Nelson, Chris Burdon y Mark Taylor que dieron a 'Top Gun: Maverick' su único Oscar al Mejor Sonido, y Ruth E. Carter, que fue reconocida con el premio al Mejor Diseño de Vestuario por 'Black Panther: Wakanda Forever'.

El premio al Mejor Documental fue para 'Navalny', filme dirigido por Daniel Roher centrado en el líder de la oposición al presidente ruso Vladimir Putin. Además, el Oscar a la Mejor Canción Original fue para para 'Naatu Naatu', tema de la película 'RRR', compuesta por M.M. Keeravaani y Chandrabose.

LISTA COMPLETA DE GANADORES DE LOS OSCAR 2023

OSCAR A LA MEJOR PELÍCULA

Todo a la vez en todas partes

Sin novedad en el frente

Avatar: el sentido del agua

Almas en pena de Inisherin

Elvis

Los Fabelman

TÁR

Top Gun: Maverick

El triángulo de la tristeza

Ellas hablan

OSCAR A LA MEJOR DIRECCIÓN

Dan Kwan y Daniel Scheinert (Todo a la vez en todas partes)

Martin McDonagh (Almas en pena de Inisherin)

Steven Spielberg (Los Fabelman)

Todd Field (TÁR)

Ruben Östlund (El triángulo de la tristeza)

OSCAR A MEJOR ACTOR

Brendan Fraser (La Ballena)

Austin Butler (Elvis)

Colin Farrell (Almas en pena de Inisherin)

Paul Mescal (Aftersun)

Bill Nighy (Living)

OSCAR A MEJOR ACTRIZ

Michelle Yeoh (Todo a la vez en todas partes)

Cate Blanchett (TÁR)

Ana de Armas (Blonde)

Andrea Riseborough (To Leslie)

Michelle Williams (Los Fabelman)

OSCAR A LA MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Jamie Lee Curtis (Todo a la vez en todas partes)

Angela Bassett (Black Panther: Wakanda Forever)

Hong Chau (La ballena)

Kerry Condon (Almas en pena de Inisherin)

Stephanie Hsu (Todo a la vez en todas partes)

OSCAR AL MEJOR ACTOR DE REPARTO

Ke Huy Quan (Todo a la vez en todas partes)

Brendan Gleeson (Almas en pena de Inisherin)

Brian Tyree Henry (Causeway)

Judd Hirsch (Los Fabelman)

Barry Keoghan (Almas en pena de Inisherin)

OSCAR A LA MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL

Sin novedad en el frente (Alemania)

Eo (Polonia)

Argentina, 1985 (Argentina)

Close (Bélgica)

The Quiet Girl (Irlanda)

OSCAR A LA MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

Pinocho, de Guillermo del Toro

Marcel the Shell with Shoes

Red

El gato con botas 2

El monstruo marino

OSCAR AL MEJOR CORTO

An Irish Goodbye

Ivalu

Le Pupille

Night Ride

The Red Suitcase

OSCAR AL MEJOR DOCUMENTAL

Navalny

All that Breathes

La belleza y el dolor

Fire of Love

A House Made of Splinters

OSCAR A LA MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

Naatu Naatu (RRR) - Música de M.M. Keeravaani y letra de Chandrabose

Applause (Tell It Like a Woman) - Música y letra de Diane Warren.

Hold My Hand (Top Gun: Maverick) - Música y letra de Lady Gaga y Bloodpop.

Lift Me up (Black Panther: Wakanda Forever) - Música de Tems, Rihanna, Ryan Coogler y Ludwig Goransson. Letra de Tems y Ryan Coogler.

This is a Life (Todo a la vez en todas partes) - Música de Ryan Lott, David Byrne y Mitski. Letra de Ryan Lott y David Byrne.

OSCAR AL MEJOR GUION ORIGINAL

Todo a la vez en todas partes

Almas en pena de Inisherin

Los Fabelman

TÁR

El triángulo de la tristeza

OSCAR AL MEJOR GUION ADAPTADO

Ellas hablan

Sin novedad en el frente

Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion

Top Gun: Maverick

Living

OSCAR AL MEJOR SONIDO

Top Gun: Maverick

Sin novedad en el frente

Avatar: La forma del agua

The Batman

Elvis

OSCAR A LA MEJOR BANDA SONORA ORIGINAL

Sin novedad en el frente

Babylon

Almas en pena de Inisherin

Todo a la vez en todas partes

Los Fabelman

OSCAR AL MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

Black Panther: Wakanda Forever

Babylon

Elvis

Todo a la vez en todas partes

El viaje a París de la señora Harris

OSCAR A LOS MEJORES EFECTOS ESPECIALES

Avatar: el sentido del agua

Sin novedad en el frente

The Batman

Black Panther: Wakanda Forever

Top Gun: Maverick

OSCAR A LA MEJOR FOTOGRAFÍA

Sin novedad en el frente

Elvis

TÁR

El imperio de la luz

Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades

OSCAR AL MEJOR MONTAJE

Todo a la vez en todas partes

Almas en pena de Inisherin

Elvis

TÁR

Top Gun: Maverick

OSCAR AL MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

La Ballena

Sin novedad en el frente

The Batman

Black Panther: Wakanda Forever

Elvis