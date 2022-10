Liz Emiliano desmiente su relación con Cepeda

MADRID, 30 (CHANCE)

Hace unos días el programa 'Socialité' anunciaba que Liz Emiliano había encontrado de nuevo el amor de la mano del cantante Cepeda, una información con la que nos quedamos muy sorprendidos. Tras los rumores, el artista lo desmentía a través de sus redes sociales con unas declaraciones muy contundentes, asegurando que le había pasado factura no entrar en programas 'de cotilleo' y por eso se 'inventaban' este tipo de informaciones.

Europa Press ha podido hablar en exclusiva con Liz Emiliano, que también ha aprovechado para desmentir que tiene una relación con Cepeda: "desmentido queda". Además, nos asegura que no sabe quién es y, por tanto, no le conoce: "no sé quién es" y añade: "no le conozco". Tampoco nos ha sabido explicar de dónde han podido salir los rumores, pero ha recalcado que se trata de una mentira absoluta: "nada que decir".

La colaboradora de televisión sí que nos aseguró que se encuentra en el mejor momento de su vida y ha preferido no aclarar si tiene pareja actualmente, eso sí, Cepeda no es: "creo que estoy en el mejor momento de mi vida" y añade: "soy una chica muy enamoradiza. Soy dominicana, los dominicanos somos muy enamoradizos".

Liz Emiliano apareció en nuestras vidas hace más de una década por sus apariciones en programas de televisión y actualmente se encuentra más retirada del foco mediático, pero sigue muy cerca la vida de muchos rostros conocidos de este país con los que sigue teniendo una buena relación.