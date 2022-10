Llega a Cataluña el primer centro Moonz, amadrinado por Gemma Mengual

MADRID, 5 (CHANCE)

Gemma Mengual, histórica deportista de natación sincronizada, ha amadrinado esta mañana la inauguración de Moonz Sant Cugat del Vallés, en Barcelona, el primer centro Moonz en Cataluña. La sancugatense no se ha querido perder la apertura de este centro Moonz, del grupo internacional especializado en ortodoncia infantil y odontopediatría.

El centro, situado en carrer de Francesc Moragas 10-12, en Sant Cugat del Vallés, aterriza en Cataluña con un proyecto totalmente innovador y sorprendente dentro de la salud bucodental para los más pequeños. En sus más de 150m los más pequeños se sentirán protagonistas de sus tratamientos de ortodoncia. Moonz apuesta por la implicación que tiene el equipo en la educación de los niños durante la duración del tratamiento, fomentando en ellos la creatividad, el desarrollo y la adquisición de buenos hábitos, dentro y fuera del centro. Moonz Sant Cugat abre con tres gabinetes dentales y la posibilidad de ampliar a cinco.

Gemma ha expresado durante el acto que le hace especial "ilusión ser la madrina del primer centro Moonz" que se abre en Cataluña. Madre de dos hijos, uno de 9 y otro cerca de los 12 años, la deportista ha confesado que, aunque "son muy valientes y no les impresiona el dentista. Es cierto que en Moonz es todo mucho más ameno, es una experiencia divertida, como un parque de atracciones".

Por su parte, el Dr. Javier Girón de Velasco, Co-Fundador y Director General de Moonz, ha recalcado que la llegada a Cataluña de Moonz "aterriza en Sant Cugat después de un gran éxito y tras más de 10 años de andadura. Innovación, tecnología, tratamientos revolucionarios y un sistema que apuesta por un tratamiento personalizado y humano, con un equipo médico y profesional excepcional".

MOONZ, SINÓNIMO DE FUTURO EN EL SECTOR DENTAL INFANTIL

Los centros Moonz apuestan por una imagen totalmente rompedora frente a las clínicas tradicionales, diseñados pensando en cómo le gustaría a un niño o niña que fuera la consulta de su dentista. Por eso, los pequeños pacientes viven una experiencia divertida, una aventura positiva y enriquecedora tanto para los niños como para sus familias.

Todo el espacio, incluyendo la zona de los sillones dentales, está inspirado en una selva llena de naturaleza y animales con mucho color. Desde ese momento se establece un vínculo entre personal y paciente que facilita la evolución del tratamiento haciéndoles que se impliquen en el mismo. Por esta razón, invitan a los niños a entrar en un mundo imaginario en el que, de mano de Big y Doc, sus mascotas, aprenderán de forma divertida y a través de distintas experiencias y los valores más importantes para su futuro como el esfuerzo o el cuidado de la salud.

GEMMA MENGUAL, DESDE SU MOMENTO ACTUAL HASTA SU RECHAZO A PARTICIPAR EN 'MASTERCHEF CELEBRITY'

Actualmente, Gemma colabora "como entrenadora con la Federación Española de Natación" y ha creado "una empresa de asesoramiento deportivo". Siempre con algo entre manos, la nadadora nos ha confesado que realizó "un máster sobre liderazgo y autoconocimiento" que le sirvió "para conocer dónde te pones tú los límites y saber reconocer tus potenciales y los que no son".

Feliz por la situación en la que se encuentra el deporte femenino, Mengual aseguraba que "hay muchas deportistas que destacan en muchos deportes diferentes a nivel mundial y olímpico" aunque ha asegurado que les falta visibilidad en los medios de comunicación.

"Me han propuesto formar parte de MasterChef Celebrity" desvelaba la protagonista y aseguraba que estuvo a punto de participar en el casting previo, pero "en ese momento me salió una oferta para Bailando con las estrellas y me decliné por un tema logístico. Creo que hice bien en ese momento. MasterChef me gusta mucho, me encanta la cocina. No estoy cerrada, me parece un reto heavy, no es cualquier cosa".