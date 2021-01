La Lliga Democrática recurre en el TSJC el decreto de aplazamiento de las elecciones catalanas

Acusa al Govern de "acomodar" la celebración de los comicios a sus intereses electorales

BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)

La Lliga Democràtica, que preside Astrid Barrio, ha presentado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) el recurso contencioso administrativo contra el decreto por el que se deja sin efecto la celebración de las elecciones del 14 de febrero a causa de la crisis sanitaria derivada de la pandemia del coronavirus.

"Pere Aragonès no tiene atribuciones para dejar sin efecto una convocatoria electoral, y mucho menos para volver a convocar elecciones cuando considere que sean las circunstancias oportunas", destacan en un comunicado.

La Lliga ha presentado el recurso ante el TJSC y no ante la Junta Electoral Central (JEC) al no ser un partido que concurra a las elecciones, decisión que tomaron recientemente después de que no fructificaran las negociaciones que mantenían con el PSC.

La formación considera de "extrema gravedad dejar sin efecto la convocatoria electoral, teniendo en cuenta la precariedad institucional que vive la Generalitat, sin presidente desde la inhabilitación de Quim Torra como presidente de la Generalitat y con un Govern absolutamente dividido".

"Acomodar la celebración de los comicios y la formación de un nuevo Govern a sus intereses electorales poniendo como excusa la pandemia es, en estas circunstancias, una enorme irresponsabilidad que ocasiona un agravio inasumible" al conjunto de catalanes y su economía, apuntan.

A su juicio, el decreto ha provocado "una verdadera suspensión de la democracia porque la nueva convocatoria queda aplazada sine die y en manos del Govern, quien, pese a su excepcional situación y sin ninguna base legal, se habilita a convocarlas o no en un futuro" en función de la valoración que haga de las circunstancias sanitarias sin precisarlas.

"SILENCIO" DEL RESTO DE PARTIDOS

Además, lamentan el "silencio" del resto de partidos del arco parlamentario que, en su opinión, se habían caracterizado por su respeto a la democracia y al estado de derecho, y los ha acusado de ser cómplices de la situación por mero cálculo electoral.

Para la Lliga, a diferencia de la suspensión de las elecciones vascas y gallegas, la situación en Cataluña no ha sido sobrevenida ni hay confinamiento domiciliario, y defienden que ha habido tiempo para mejorar el voto por correo, para habilitar espacios más amplios, para prever más mesas electorales y para disponer de las protecciones necesarias para sus miembros, entre otras acciones.

RECURSO

El recurso contencioso, presentado este lunes y al que ha tenido acceso Europa Press, se opone a la suspensión de la convocatoria electoral del 14F y pide al TSJC abordar diligencias y actuaciones.

En concreto, pide reclamar a la Generalitat el expediente administrativo del decreto que suspendió la convocatoria para poder "formalizar el correspondiente escrito de demanda".