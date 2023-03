Llop apela a "estudiar" sentencia del Supremo por cese de Pérez de los Cobos y evaluar "la manera de ejecutar" el fallo

SEVILLA, 31 (EUROPA PRESS)

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha asegurado este viernes, ante la sentencia del Tribunal Supremo sobre el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos y su cumplimiento por parte del Gobierno para restituirlo en el cargo tras su cese por pérdida de confianza del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que "es evidente que tendremos que estudiar la sentencia" tras poner de manifiesto que "se ha adelantado el fallo, conocemos el fallo" para apelar entonces a que el Gobierno tendrá que evaluar "la manera en que por parte del ministro del Interior se pueda ejecutar la sentencia".

En una atención a los medios de comunicación en Sevilla antes de participar en un coloquio jurídico organizado por la Agrupación Guadaliuris, Llop ha indicado que "ya se ha pronunciado el ministro del Interior", para insistir en que el Gobierno debe calibrar "los fundamentos y motivos para tomar esta decisión", en alusión al fallo del Supremo.

El pronunciamiento de Llop se suma al del propio ministro del Interior, quien ha asegurado en Baeza (Jaén) este viernes que no tiene "ninguna intención de dimitir" tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre el cese de Pérez de los Cobos y ha subrayado que había "margen de mejora" en la gestión de fondos reservados.

Ha considerado, además, que a su forma de ver, "la sentencia deja bien claro" que "sobre la cuestión de la promoción o pérdida de confianza en puestos de libre designación hay una existencia de razonables dudas de derechos sobre la normativa".

Algo que "quizás es debido también" a que "la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, otros cinco magistrados, decidieron por unanimidad que el cese estaba debidamente motivado", si bien "es cierto que el Supremo ha entendido lo contrario".

El Tribunal Supremo señala en la sentencia, conocida este jueves, donde da la razón al coronel Diego Pérez de los Cobos, anulando su cese como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, que la orden que le dio el Ministerio de Interior de informar sobre las investigaciones relativas al 8-M fue "confusa" y, en todo caso, "contraria a la función de la Policía Judicial".

Interior adujo, para cesar a Pérez de los Cobos el 24 de mayo de 2020, "pérdida de confianza" por "no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil en el marco operativo y de Policía Judicial con fines de conocimiento", en alusión a las pesquisas sobre el 'caso 8-M', que finalmente acabaron archivadas.

El Supremo indica que, conforme a los hechos probados, "no es cierto que el demandante no informase de las investigaciones", sino que "lo hizo a través de la cadena de mando y así llegó hasta la directora general, y lo hizo hasta que la Unidad Operativa de Policía Judicial (UOPJ) le comunicó que la magistrada había ordenado absoluta reserva, razón por lo que ya no pudo informar".

"Por tanto, el demandante informó de lo que debía", asienta.