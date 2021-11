Llop asegura que la enmienda a la Ley de Memoria "en absoluto afecta" a la Ley de Amnistía

Recuerda que "el derecho penal no se aplica nunca retroactivamente"

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha asegurado este viernes que la enmienda a Ley de Memoria Democrática "en absoluto afecta" a la Ley de Amnistía de 1977, en referencia los textos pactados entre Unidas Podemos y el PSOE sobre el articulado del proyecto de ley por el que estipulan que los crímenes de guerra, lesa humanidad, genocidio y torturas que se cometieron durante el franquismo no prescriben.

"Lo que ha habido ha sido una enmienda que en absoluto afecta la Ley de Amnistía y que, como todos sabemos, este país cumple con todos los convenios internacionales", ha señalado la titular de Justicia en declaraciones a la prensa recogidas por Europa Press.

Preguntada por las declaraciones en las que el Secretario General de Agenda 2030 Enrique Santiago asegura que el Gobierno podría explicar mejor las enmiendas a la Ley de Memoria y que acabar con la impunidad no significa "meter a nadie en la cárcel", Llop ha recordado que "el derecho penal no se aplica nunca retroactivamente" y que se trata de "una ley ordinaria que no podría modificar el Código Penal".

Asimismo, la ministra ha reaccionado a las declaraciones emitidas por el portavoz del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, quien ha asegurado que "cualquier español medio pensará que es acojonante que con la situación de España, el Gobierno esté con la ley de Amnistía".

Llop ha asegurado que Almeida "lo que debería hacer es ponerse en el papel, en la piel, de las personas que han sido víctimas durante toda la época del franquismo y la dictadura y tener un poco de altura de miras y sensibilidad". A su juicio, debería "pedir perdón por esas manifestaciones tan groseras".