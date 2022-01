Llop asegura que los indultos han tenido un "efecto positivo en la convivencia" en Cataluña

Destaca que la Abogacía del Estado "es autónoma" para decidir si pide la ejecución de la sentencia del 25%

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha asegurado que los indultos por el 1-O han tenido "un efecto positivo en la convivencia en Cataluña", y como ejemplo de ello ha señalado el descenso en los delitos de odio relacionados con el independentismo que recoge la memoria de la Fiscalía General del Estado en 2020.

En una entrevista en 'El Periódico', recogida por Europa Press, ha dicho que cuando llegó al Ministerio de Justicia ya "pensaba que era improbable que el Supremo" aceptara los recursos contra los indultos de partidos y entidades, que el tribunal rechazó la semana pasada al considerar que carecían de legitimidad para recurrir.

Sobre la resolución judicial que obliga a impartir un 25% de las clases en castellano en Cataluña, ha dicho que en un Estado de Derecho hay que cumplir las sentencias y que, al respecto, la Abogacía del Estado "es autónoma para emprender todas las acciones necesarias en defensa de los intereses del Estado", que incluye a todas las administraciones, ha subrayado.

Preguntada sobre si el diálogo se rompería si la Abogacía del Estado pidiera a la Generalitat la ejecución, ha contestado que el Gobierno apuesta por tender puentes y por impulsar la agenda de reencuentro con Cataluña: "Nosotros no ponemos piedras en el camino, sino que utilizamos las piedras para construir esos puentes".

Por otro lado, Llop ha destacado que no está en el "plan anual normativo" del Gobierno reformar el delito de sedición, porque asegura que no hay mayoría parlamentaria para ello, si bien ha señalado que las penas previstas para este delito no se adecuan a la regulación de otros países del entorno.

CGPJ Y REY EMÉRITO

Ante el bloque de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha defendido cumplir con la ley y ha recordado que la Constitución ordena renovarlo cada cinco años: "Ya han pasado. Qué curioso que cada vez que ha gobernado el PSOE y el PP ha estado en la oposición se ha bloqueado el nombramiento del CGPJ".

"Es que siempre lo han bloqueado los mismos, el PP, porque no le interesa ahora renovarlo. Es la única explicación que se puede dar en este momento, porque el CGPJ obedece a unas mayorías de cuando el PP estaba en el Gobierno", ha lamentado.

Sobre si el rey emérito debería volver a España de archivarse la causa contra él, Llop ha mostrado su "absoluto respeto por las investigaciones que se están llevando a cabo en relación" con Juan Carlos I, en las que ha dicho que el Gobierno no puede interferir.

"Es una decisión que deben tomar el propio rey emérito y la Casa Real. Nosotros no ostentamos la jefatura del Estado y no tenemos nada que decir en eso", ha insistido.

PSOE Y UNIDAS PODEMOS

La ministra de Justicia ha reclamado respetar los acuerdos alcanzados entre el Gobierno y los agentes sociales sobre la reforma laboral, "que es pactada y consensuada, es sobre todo de los agentes sociales, de los trabajadores y de los sindicatos, y también de la patronal, de las empresas".

Sobre si las diferencias entre el PSOE y Podemos sobre esta reforma y cuestiones como la crisis de Ucrania pueden precipitar el fin de la legislatura, ha afirmado que el Ejecutivo gobernará los dos años que quedan y se ha mostrado convencida de que "después el PSOE seguirá gobernando".

"No hay conflicto en el Consejo de Ministros. Es el presidente del Gobierno quien tiene el liderazgo claro en las decisiones políticas, sobre todo las de más alto nivel. En la cuestión de Ucrania, la respuesta que se va a dar es el diálogo, la desescalada y la distensión del conflicto", ha zanjado.