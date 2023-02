Llop dice que se siente "apoyada" por Sánchez y está centrada en solucionar el problema

En relación con la negociación con los Grupos dice que el enlace que tiene el Ejecutivo con el Parlamento es el Ministerio de Presidencia

MÁLAGA, 10 (EUROPA PRESS)

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha asegurado hoy al ser preguntada si se plantea dimitir a raíz de la situación generada por la Ley del 'solo sí es sí', que se siente "respaldada" por Pedro Sánchez y en lo que está centrada es en que se solucione el problema.

Ahora, ha señalado que la reforma de la ley del 'solo sí es sí' está en el espacio Parlamentario "donde las fuerzas políticas van a llegar seguro" a un acuerdo, ya que considera que están "ante una situación muy grave que ha sido la rebaja de las penas que hemos observado cuando se ha procedido a la revisión de las sentencias".

Por ello, tras ser cuestionada, en concreto, por si se plantea dimitir, ha afirmado que lo que se planteo es "que se solucione este problema y en eso es lo que" está centrada, reiterando que ahora se está "en otro espacio, en el de los grupos parlamentarios, de las Cortes Generales". "Nosotros tenemos otros asuntos, además, en el Ministerio de Justicia, que no podemos desatender" como, entre otros, ha dicho, la ley de eficiencia digital, procesal y organizativa, que espera que se puedan aprobar pronto.

SE SIENTE APOYADA: SÁNCHEZ APOYA A TODO EL CONSEJO DE MINISTROS

Además, ha asegurado que "por supuesto" se siente apoyada y ha incidido en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "apoya a todo el Consejo de Ministros, a todos sus ministros eso es indudable y él mismo lo ha manifestado". Precisamente, Sánchez ha negado este viernes que la coalición con Unidas Podemos corra peligro por las desavenencias en la reforma de la citada ley y aseguró que tiene confianza en "todos sus ministros", después del choque abierto entre la titular de Igualdad, Irene Montero, y la de Justicia por esta cuestión.

Por otro lado, Llop ha lanzado un mensaje a las víctimas, "que sepan que estamos con ellas, y que la intención de este Gobierno ha sido que en cuanto hemos detectado esa situación hemos puesto una solución encima de la mesa, solvente, estudiada técnicamente".

"Por mi propia trayectoria como magistrada, como jueza especializada en violencia de género, entiendo perfectamente la situación por la que están pasando las víctimas, mujeres, niños, niñas, que han sufrido terribles delitos de agresiones sexuales; son hechos muy graves", ha apostillado.

Al respecto, ha incidido en que van a poner "esa solución ya en marcha", recordando que las fuerzas políticas están hablando y se ha puesto a disposición del Parlamento, "que es otro espacio distinto al del Ejecutivo, para que cualquier cuestión que se me quiera plantear pueda ir a aclararla".

EL ENLACE CON EL PARLAMENTO ES BOLAÑOS

En relación con esa negociación y sobre si estará ella o el ministro Félix Bolaños, ha recordado que el enlace que tiene el Ejecutivo con el Parlamento es el Ministerio de Presidencia y Relaciones con las Cortes. "Hay un Ministerio que es el que se encarga de tener esos enlaces y conversaciones con los grupos parlamentarios", ha reiterado y ha vuelto a ponerse a disposición para "cuando se me pida opinión o cualquier otra aclaración".

En este punto, ha vuelto a mostrarse convencida de que se encontrará "una solución" porque "eso es lo que todos los grupos, todas las fuerzas políticas, estamos deseando, y, sobre todo, aquellos que votaron a favor de esta ley".

Por otro lado, Llop, sobre si está asumiendo en solitario la responsabilidad del texto, ha precisado que esta reforma que "se ha presentado por el grupo parlamentario socialista ha sido elaborada, fundamentalmente, en el Ministerio de Justicia, y por tanto, asumo la responsabilidad de ese texto".

"Me parece que es lo normal, y más aún cuando viene de una persona como yo, comprometida con la erradicación de la violencia sexual, de la violencia contra las mujeres, de la violencia de género que es a lo que me he dedicado toda mi vida", asegurando que entiende "bien" lo que esta ocurriendo.

DENTRO DE LAS FUNCIONES DEL CGPJ PEDIR INFORMACIÓN DE REBAJAS DE PENA

Por último, sobre el hecho de que el CGPJ pida a los tribunales que le informen de las resoluciones por el 'solo sí es sí' para analizarlas, ha asegurado que "está dentro de las propias funciones del Consejo General del Poder Judicial el solicitar a los órganos judiciales resoluciones para hacer estudios, trabajos y más en una cuestión tan importante como es esta que es necesario que se recaben todas esas resoluciones".

"Eso no lo puede hacer el Ministerio de Justicia, porque somos el Ejecutivo, pero sí el Consejo a través del observatorio contra la violencia doméstica y de género. Creo que es una gran iniciativa, es necesario actuar con transparencia en este caso", ha concluido.