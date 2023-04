Llop, sobre el indulto a Griñán: se sigue tramitando y el Gobierno es restrictivo y no los da para casos de corrupción

Avisa a Aragonès que un referéndum independentista "no cabe en la Constitución"

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha señalado este jueves que la petición de indulto del expresidente de Andalucía José Antonio Griñán, condenado a 6 años de cárcel por prevaricación y malversación en el 'caso ERE', está en fase de tramitación, como todas las solicitudes que se presentan. Y ha defendido que el Gobierno de Pedro Sánchez es "restrictivo" a la hora de concederlos y no perdona a condenados por casos de corrupción.

Al ser preguntada en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, sobre cuándo el Gobierno va a tomar una decisión al respecto y si el informe ya está terminado, Llop ha respondido que "todavía" se está analizando y que "todos los indultos se tramitan igual" y que "no hay plazos" para resolverlos.

Y cuando se le ha cuestionado si hay prisa por indultar a Griñán, ha sostenido: "Hay que mirar si concurren condiciones de utilidad pública, de justicia, de equidad, esas motivaciones que son las que nos llevan a los indultos. Pero lo que sí puedo decir es que nosotros sí tenemos líneas claras sobre los indultos, las motivaciones".

"Desde luego nosotros somos restrictivos a la hora de dar los indultos y no los hemos concedido por este Gobierno ni en los casos de corrupción, ni en los casos de violencia de género ni en los casos de tráfico de drogas en el Campo de Gibraltar", ha reivindicado.

Ante esta respuesta, a Llop se le ha preguntado por qué el Gobierno sí que indultó a los líderes del 'procés' condenados por sedición, y ha esgrimido que se hizo por "motivos de utilidad pública". Así, ha asegurado que tras indultar a los responsables independentistas ha "mejorado" la convivencia en Cataluña.

Llop además ha recalcado que los datos de la Fiscalía reflejan que los delitos de odio en Cataluña disminuyeron mientras se estaban tramitando los indultos del 'procés'.

REFERÉNDUM PACTADO

Por otra parte, la ministra ha avisado al presidente catalán, Pere Aragonès, de que un referéndum pactado de independencia no es constitucional. "Todo el mundo sabe que no tiene recorrido y que un referéndum de estas características independentistas no cabe en nuestra Constitución", ha remarcado, reiterando que el Gobierno de Sánchez ha hecho esfuerzos para recuperar el diálogo con Cataluña.

Llop también ha defendido la reforma del delito de sedición, que estaba "obsoleto", para adaptarlo al nuevo tipo de desórdenes públicos agravados. A su juicio, se ha "modernizado" y equiparado a los códigos penales del resto de países europeos. Y también ha asegurado que Sánchez dijo desde "el principio" que iba a reformarlo.