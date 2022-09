Llop insta al CGPJ a llegar a un acuerdo sobre la renovación del TC para ganar "normalidad institucional"

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 15 (EUROPA PRESS)

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha solicitado este jueves a los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que se reúnen este viernes de forma telemática, que alcancen un acuerdo para elegir a los dos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) y así recuperar "normalidad institucional".

"Vamos a ver qué pasa mañana", ha señalado a los periodistas en Tenerife tras entregar unas condecoraciones a la comunidad judicial, subrayando que "seguro" que habrá un acuerdo en los próximos días porque en España "hay grandes juristas que reúnen los requisitos necesarios" para esos cargos.

En esa línea ha dicho que "en ese gran elenco" hay "nombres" para proponerlos como magistrados del Constitucional al tiempo que ha recordado a los vocales que "acataron" la Constitución y que cuando tomaron posesión de sus cargos "juraron lealtad al ordenamiento jurídico", y este nombramiento entra dentro de esa función.

Llop ha insistido en que se trata de un "acto potestativo" y se ha preguntado "qué pasaría" si el Gobierno decidiera no proponer ni nombrar a los magistrados.

"Supondría un bloqueo y estoy segura de que entenderán que es importante llegar a ese acuerdo, necesitamos normalidad institucional", ha apuntado, ya que España vive una "situación extraordinaria y anormal", tal y como ha puesto de manifiesto la Comisión Europea por la falta de renovación del CGPJ.

En ese sentido ha dicho que aquí "no hay equidistancias" y las fuerzas políticas "no tienen la misma responsabilidad" en la falta de elección de los vocales pues el PP es el "culpable de que no se produzca la renovación del Consejo". "Si se hubiera producido no estaríamos en esta situación con respecto al Constitucional", ha agregado.