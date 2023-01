Lluís Puig descarta comparecer ante el Tribunal Supremo si se mantiene su procesamiento por malversación

BARCELONA, 16 (EUROPA PRESS)

El exconseller Lluís Puig, que reside en Bélgica desde octubre de 2017, ha descartado comparecer ante el Tribunal Supremo (TS) por malversación: "Esto yo no lo haré; no me presentaré en el Supremo con un delito de malversación en mi auto de procesamiento".

"No he pasado estos cinco años para ir allí a pasar tiempo en cárcel preventiva y que tarden un año o más para hacerme un juicio. No he malversado, lo saben perfectamente, la sentencia contra el 1-O lo dice clarísimamente y yo quiero que me quiten la malversación", ha afirmado en una entrevista este lunes de Vilaweb, recogida por Europa Press.

Preguntado por si probaría a negociar con la Fiscalía unas garantías en el caso de comparecer, ha dicho que esto se podría hacer, aunque ha advertido: "Mientras yo tenga la malversación en el auto de procesamiento sería suicida; porque al final depende del juez instructor y la Fiscalía puede decir lo que quiera".

Ha recordado que en el caso de la exconsellera catalana y eurodiputada de Junts Clara Ponsatí y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, hay una orden de detención por un delito que no implica cárcel --la desobediencia--, pero que en la suya sí: "Esto quiere decir que si me cogen estaré cerrado en el calabozo hasta que me lleven ante el juez y este decida si abre vista o lo que sea".

Sobre la decisión de encargar su defensa al abogado y también exconseller Miquel Sàmper, ha explicado que es una forma de continuar su lucha: "Me tengo que mover, no puedo dejar que se queden dormidos los papeles".

"Si quiero llegar al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos por vulneración derechos debo conseguir volver a tener relación con el Supremo e ir al Tribunal Constitucional, y con una pieza separada del resto de compañeros, porque mi situación es diferente", ha añadido.