Lluís Puig recurre el auto de procesamiento de Llarena y pide retirar la malversación

Afirma que su Conselleria no hizo "ningún encargo" ni pago relacionado con el 1-O

BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)

El exconseller Lluís Puig ha recurrido el auto de procesamiento que dictó la semana pasada el magistrado del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena por presunta desobediencia y malversación el 1-O, y ha reclamado retirar este segundo delito.

El abogado de Puig, Miquel Sàmper, ha presentado el recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, a raíz del auto de procesamiento que Llarena dictó al revisar el caso de Puig y otros líderes del 1-O en el extranjero desde 2017 a raíz de la reforma del Código Penal, que eliminó el delito de sedición y modificó el de malversación.

La presunta malversación hace referencia a los gastos en papeletas, el censo electoral y las citaciones a personas integrantes de las mesas electorales, realizadas por Unipost y que, según afirma la defensa de Puig, la Generalitat no pagó.

La defensa de Puig considera que, a partir de la sentencia del 1-O, "todos los hechos que traigan causa de la contratación de Unipost por parte de la Generalitat deben ser eliminados del mencionado auto de procesamiento --en tanto que hechos potencialmente punibles--, por cuanto sobre los mismos recaen efectos de cosa juzgada".

Añade que no se puede atribuir a Puig nada que no esté en la sentencia del 1-O, "y según la misma se ha declarado tan cierto que existió una relación entre la Generalitat de Cataluña y Unipost, S.A., como que no hubo ni un céntimo de gasto ni de pago".

LA "CLAVE" SERÁ EL ÁNIMO DE LUCRO

Sàmper reafirma que la Conselleria de Cultura, que en 2017 dirigía Puig, no hizo "ningún encargo, ni ningún expediente de gasto o de pago, ni presupuestario ni extrapresupuestario, relacionado con el referéndum del 1 de octubre de 2017" en base a un certificado emitido por el departamento en 2018.

El abogado añade que, en el procesamiento de Puig tras la reforma penal, "la clave para dilucidar acerca de la tipicidad de la conducta será, con la nueva legislación, el concepto de ánimo de lucro, que la doctrina define como el ánimo de enriquecimiento propio o de un tercero con un sentido patrimonial o económico".