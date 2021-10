Lobato se alza 'a la segunda' con el liderazgo de un PSOE-M que busca ser alternativa ampliando su espacio

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, ha conseguido este sábado alzarse con el liderazgo de la Secretaría General del PSOE de Madrid, con un posicionamiento 'centrado' que quiere hacer del partido una alternativa ampliando su espacio para conseguir que el partido gobierne la Comunidad de Madrid.

Esta era la segunda vez que Lobato se presentaba a unas primarias del partido madrileño desde el año 2017 que compitió con José Manuel Franco y Eusebio González Jaboneto y, donde finalmente, Franco se alzó con el liderazgo.

El batacazo electoral que sufrió el PSOE en las pasadas elecciones del 4 de mayo (con la pérdida de 13 escaños y el 'sorpasso' de Más Madrid) precipitó la dimisión de José Manuel Franco y la salida del portavoz del grupo, Ángel Gabilondo, tan solo dos días después del resultado de los comicios.

Ello, llevó a Lobato a sus 36 años a presentarse para lograr un partido transversal y, al mismo tiempo, el "referente de la izquierda en Madrid". Padre de dos niños (y uno en camino) quiere apostar por los jóvenes y por su proyecto de futuro, para lograr una región con unos servicios públicos y una protección social que sean un referente a nivel europeo.

Licenciado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas, Lobato es funcionario del Cuerpo de Técnicos de Hacienda del Estado y da clases como profesor de Derecho tributario en la Universidad Autónoma de Madrid.

Milita desde los 15 años en Juventudes Socialistas y desde los 18 años en el PSOE y asegura que siempre le han gustado mucho las distancias cortas. Y es que, a pesar de su juventud, ha dedicado 18 años de su vida al municipalismo.

Primero, 12 años de oposición municipal. "Es importante lo que se aprende dando la cara, poniendo tu móvil personal a disposición de todos los vecinos. Yo me he presentado cuatro veces a alcalde de Soto del Real. Dos de ellas perdí y dos de ellas gané. Esa experiencia me hizo aprender. Aprender a perder y aprender a ganar y a entender mis propias limitaciones", relata.

Lobato ha sido alcalde de Soto del Real desde 2015 hasta hace apenas unos meses cuando dio el paso como número cuatro de la candidatura de Ángel Gabilondo a la Asamblea de Madrid para las elecciones del 4 de mayo. En las últimas elecciones municipales, en mayo de 2019, fue reelegido por mayoría absoluta y consiguió el 60% de los votos en su municipio, de cerca de 9.000 habitantes, localidad tradicionalmente gobernada por el PP.

"Ahora la situación es diferente, han pasado 4 años, el partido ha sido tercera fuerza en mayo de 2021 y ya no podemos seguir así. Es ahora o nunca. O cambiamos el PSOE para liderar Madrid o perderemos, tal vez, una de nuestras últimas oportunidades", ha reivindicado durante su campaña.