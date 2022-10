Lobato, el candidato de "cantera" que se enfrentará a Ayuso y buscará revertir el 'sorpasso' de Más Madrid en 2023

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, ya ha obtenido el respaldo de los militantes con el máximo número de avales para alzarse como el candidato oficial a la Comunidad de Madrid para las próximas elecciones de 2023.

El PSOE ha apostado así por un candidato de "cantera" socialista una década después desde Tomás Gómez, ya que Ángel Gabilondo (actual Defensor del Pueblo), candidato en 2015 y 2021, carecía de carné de militancia en el partido madrileño.

Justo hace un año Lobato se hizo con el liderazgo de la Secretaría General del PSOE de Madrid frente a Javier Ayala (alcalde de Fuenlabrada). Esta era la segunda vez que Lobato se presentaba a unas primarias desde el año 2017 que compitió con José Manuel Franco y Eusebio González Jaboneto y, donde finalmente, Franco se alzó con el liderazgo.

El batacazo electoral que sufrió el PSOE en las pasadas elecciones del 4 de mayo (con la pérdida de 13 escaños y el 'sorpasso' de Más Madrid) precipitó la dimisión de José Manuel Franco y la salida del que era portavoz del grupo, Ángel Gabilondo, tan solo dos días después del resultado de los comicios.

Ello, llevó a Lobato a sus 36 años a presentarse para lograr un partido transversal y, al mismo tiempo, el "referente de la izquierda en Madrid". Padre de tres hijos, quiere apostar por los jóvenes y por su proyecto de futuro, para lograr una región con unos servicios públicos y una protección social que sean un "referente" a nivel europeo.

Licenciado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas, Lobato es funcionario del Cuerpo de Técnicos de Hacienda del Estado y da clases como profesor de Derecho tributario en la Universidad Autónoma de Madrid.

Milita desde los 15 años en Juventudes Socialistas y desde los 18 años en el PSOE y asegura que siempre le han gustado mucho las distancias cortas. Y es que, a pesar de su juventud, ha dedicado 18 años de su vida al municipalismo.

Primero, 12 años de oposición municipal. "Es importante lo que se aprende dando la cara, poniendo tu móvil personal a disposición de todos los vecinos. Yo me he presentado cuatro veces a alcalde de Soto del Real. Dos de ellas perdí y dos de ellas gané. Esa experiencia me hizo aprender. Aprender a perder y aprender a ganar y a entender mis propias limitaciones", relata.

Lobato ha sido alcalde de Soto del Real desde 2015 hasta que dio el paso como número cuatro de la candidatura de Ángel Gabilondo a la Asamblea de Madrid para las elecciones del 4 de mayo de 2021. En las últimas elecciones municipales, en mayo de 2019, fue reelegido por mayoría absoluta y consiguió el 60% de los votos en su municipio, de cerca de 9.000 habitantes, localidad tradicionalmente gobernada por el PP.

SUS PROPUESTAS

Ahora, su objetivo es gobernar para lograr "acuerdos sobre temas trascendentales como el transporte público, la sanidad y la educación" pese a que el PP de Madrid "no tenga ningún interés por la gestión, los derechos y la calidad de vida de las familias". Durante esta Legislatura, Lobato no ha cesado en su empeño propositivo con continuas cartas a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que no ha tomado en cuenta.

Por eso se presenta para plantear un modelo alternativo con "propuestas claras, concretas para ayudar a la gente a avanzar, a crecer a mejorar su calidad de vida y mejorar su actividad" frente al modelo de Ayuso, "el de la confrontación y las propuestas de teletienda".

Algunas de las medidas ya las desveló en el Debate del Estado de la Región como comedor escolar y transporte gratis, colegios abiertos con actividades once meses y un bono de 100 euros para el alquiler.

El socialista también ha reclamado un nuevo servicio público "para todos los niños de entre 3 y 12 años" que consiste en la apertura de los colegios públicos de la Comunidad de Madrid desde las 7 horas hasta las 19 horas de la tarde y desde el 1 de septiembre hasta el 31 de julio de lunes a viernes con actividades.

Asimismo, ha propuesto para los más de 400.000 autónomos de la autonomía: ampliar la cantidad subvencionada por inicio de actividad a 6.000 euros, bonificar la cuota de autónomo el 50% el tercer año y el 30% el siguiente a aquellos que hayan tenido tarifa plana, ampliar esta tarifa plana a las mujeres autónomas con hijos menores de 3 años para ayudar a la incorporación y conciliación de mujeres y aplicar un bono energético para cubrir la subida de costes energéticos desde octubre de 2022 hasta julio de 2023 con 400 millones de euros.

Sobre esta última cuestión, Lobato emplazó a la presidenta a enfrentar sus modelos fiscales públicamente a lo que la dirigente le respondió que las ideas socialistas eran "nefastas" como para poder confrontarlos.

UNIÓN DE LAS IZQUIERDAS

Ya ha dicho el portavoz socialista que la diferencia entre Más Madrid y PSOE en las pasadas elecciones no se puede llamar 'sorpasso' al superarles por "menos de un 0,1%". Ante este escenario, ha instado al resto de fuerzas de la izquierda a que "se unan y se pongan de acuerdo" de cara a los comicios y que vayan en una "única candidatura".

Para Lobato la división en el espacio a la izquierda del PSOE "ha venido muy mal". Por eso, ha hecho un llamamiento a esas fuerzas a la izquierda del PSOE para que "tengan la mayor representatividad posible, que vayan en una única candidatura y no en diferentes listas". Su objetivo es que la izquierda "obtenga la mayor fuerza parlamentaria posible".