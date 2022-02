Lobato critica que Ayuso utilice una "crisis internacional" para "filtrar" más información sobre contratos de su hermano

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE-M y portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, ha criticado que la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, utilice una "crisis internacional" entre Rusia y Ucrania para "filtrar" más informaciones sobre los contratos en los que se ha visto implicado el hermano de la dirigente madrileña.

"Que aproveche una crisis internacional para filtrar la confesión de lo que efectivamente pasó es indigno. Le vamos a exigir que dé la cara", ha afirmado este sábado el secretario general desde Alcalá de Henares, donde ha participado en la reunión del consejo de alcaldes, alcaldesas y portavoces del PSOE-M.

Así, Lobato ha señalado que la Comunidad de Madrid se encuentra en un momento con "una intensidad política muy alta", mientras que la presidenta regional está "escondida y amordazada" ya que "sus asesores no le dejan hablar". "Cada vez que habla genera más dudas y surgen más sospechas", ha afirmado.

"No puede ser lo que está pasando en la Comunidad de Madrid (...) que utilice la presidenta un hecho tan triste como el inicio de la guerra de Ucrania el pasado jueves para aprovechar y filtrar que efectivamente su hermano sí cobro los 283.000 euros fruto de una adjudicación a dedo... es indigno", ha asegurado.

Por otro lado, Lobato ha señalado la importancia de que desde los ayuntamientos socialistas se fiscalicen también todos los contratos. "Le pregunto a la presidenta si puede garantizar que no aparecerá ningún contrato más. Los vamos a fiscalizar con contundencia los socialistas", ha lanzado.

Asimismo, considera que cuando se cometen errores "hay que dar la cara, pedir perdón y asumir las consecuencias", y no "esconderse y negar comisiones de investigación". "Estamos seriamente preocupados por las consecuencias que esta crisis está teniendo en la imagen de Madrid", ha expresado el líder del PSOE en Madrid.

El consejero de Educación, Universidades y Ciencia y portavoz de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, sostuvo el viernes que desde el Gobierno regional solo conocen que el hermano de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, cobró 55.000 euros de la empresa Priviet Sportive por sus gestiones relacionadas con un contrato público.

Ossorio hizo hincapié que el resto de contratos "no tienen que ver con la Comunidad de Madrid" y por eso el Gobierno regional "no puede hablar" de ellos. "El Gobierno de la Comunidad no tiene esa cifra ni yo la sé. Yo he oído personas en los medios de comunicación, desgraciadamente de mi partido, lanzando una cifra pero esa cifra a mí no me consta de ninguna manera", declaró, al tiempo que insistió en que no pueden dar información "de otras empresas que nada tienen que ver con este proceso".