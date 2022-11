Lobato da un plazo de 48 a Ayuso para un "plan de choque" para solucionar el "caos" de las urgencias extrahospitalaria

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, ha reclamado este domingo a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que en el plazo de 48 horas para desarrollar un "plan de choque" que solucione el "caos" en las urgencias extrahospitalarias de la región, en un momento, ha dicho, "crítico" en el que la Sanidad madrileña está "al borde del colapso".

El líder de los socialistas madrileños ha asistido este domingo a la celebración del 85 aniversario de la Agrupación Socialista de Ajalvir, un acto en el que ha estado acompañado por el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, tras visitar el consultorio local de Daganzo de Arriba.

Según ha advertido el portavoz del PSOE en la Asamblea, se está viviendo un "momento crítico" en la Sanidad madrileña, que está "absolutamente al límite". Por ello, ha pedido a la presidenta regional que presente en un plazo de 48 horas un plan de choque "para resolver el problema de las urgencias en Madrid".

"No podemos esperar más ni vamos a permitir que se demore más. Tienen 48 horas para presentar a los madrileños un plan de choque y, si no lo hacen, el PSOE pondrá encima de la mesa un plan que le vamos a exigir al Gobierno que ponga en marcha porque no podemos permitirnos ni una semana más el caos y el colapso que se está produciendo en la región", ha subrayado.

"Lo fácil sería exigir dimisiones al consejero, a la presidenta de la Comunidad de Madrid pero estando al borde del colapso lo que necesitamos no son dimisiones, sino que la Comunidad de Madrid rectifique el plan que está desmantelando las urgencias en la región y arreglen este problema y después que asuman responsabilidades", ha recalcado.

En esta línea, ha insistido en que no se puede aguantar "ni un minuto más el colapso que se está produciendo". "No pueden vivir las familias con la angustia de saber si va a haber urgencias en su centro de salud", ha recalcado Lobato, que ha censurado que el Gobierno regional despidiera hace medio año a 6.000 profesionales sanitarios y ahora diga que no hay médicos.

Además, ha reclamado al Ejecutivo autonómico que "rectifique" el modelo de urgencias extrahospitalarias y se tome "en serio este tema, que es vital". "Lo que debería hacer es mirar a los ojos a los madrileños, decirles que sabe lo que está pasando, que está al mando y que sabe lo que hay que hacer. Si no es capaz, hay que decirle claro que Madrid merece mucho más que una presidenta que no sabe lo que está pasando", ha añadido.