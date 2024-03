Lobato defiende la respuesta "contundente" de PSOE al caso Koldo y cree que obliga a ser más "pulcros" en transparencia

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, ha defendido este sábado que los socialistas han respondido con "contundencia, con claridad y con rapidez" ante el denominado 'caso Koldo', la causa sobre la presunta trama que habría pagado comisiones para conseguir adjudicaciones para la venta de mascarillas en la pandemia, y ha subrayado que este tipo de situaciones obliga a ser "todavía más pulcros en la lucha por la transparencia".

"La corrupción es una vergüenza y si se ha hecho por parte de alguien de mi partido todavía más", ha defendido el líder de los socialistas madrileños en declaraciones a los medios antes de la inauguración de la I Jornada de Tecnología en el Centro Cívico Cultural Cooperante Margarita Buron de Alcorcón.

En este sentido, ha subrayado que el PSOE ha hecho "lo que tenía que hacer" ante este caso, que es "contestar con contundencia, con claridad y con rapidez", exigiendo que se asuman responsabilidades políticas y "poniéndose a absoluta disposición de la justicia con total transparencia".

"No sólo de la justicia sino también de la fiscalización parlamentaria y ahí tendremos esa comisión de investigación en el Congreso donde espero que todo el mundo dé la cara y dé explicaciones. Desde luego el PSOE lo va a hacer, como digo con claridad y con contundencia", ha remarcado.

Una situación que, en cualquier caso, sí exige en su opinión "ser todavía más pulcros en la lucha por la transparencia, en la lucha contra la corrupción". Algo que su formación ya está haciendo, ha recalcado, al llevar ante el Tribunal Consistución la Ley de Simplificación impulsada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

"Lo que hacemos con esa ley antitransparencia, que elimina el Consejo de la Transparencia, limita la acción de la Cámara de Cuentas y amordaza Telemadrid, es exigir transparencia para que no haya corrupción y para que haya más democracia y eso que exigimos en Madrid es también lo que exige el PSOE a nivel nacional", ha subrayado.

Al hilo, ha recalcado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "desde que tiene mayoría absoluta" se ha dedicado "a la opacidad y a evitar que se pueda fiscalizar su acción de gobierno". "Habla mucho de la política liberal pero luego lo que hace es aprobar leyes para eliminar ese Consejo de la Transparencia que le está requiriendo su expediente académico, que se hicieran públicas las actas de la residencia y lo que hace es recurrir contra esas resoluciones de su propio Consejo de la Transparencia y a la vez modificar la ley para eliminarlo", ha alegado.

En este sentido, el líder de los socialistas madrileños ha defendido la decisión de llevar la "ley antitranparencia" de Ayuso ante el TC como una respuesta contundente, frente a quienes le reclaman una mayor oposición al Gobierno de Ayuso. " Yo sé que a otros les gusta quizá más decir frases bonitas; a mí me gusta ser contundente con mis acciones y mi acción es que el recurrir ante el Constitucional. No sé si hay algo más contundente que esto. Nosotros desde luego creemos que hay que ser serios, contundentes y es lo que hacemos", ha incidido.

CRÍTICAS A SU LIDERAZGO

Así lo ha indicado el líder del PSOE-M ante las voces críticas dentro del partido con su liderazgo, a los que nuevamente ha invitado a hacerlas públicas y ha recordado que "para eso están los órganos de partido". "A mí me encantan las críticas. Yo soy muy favorable a que se hagan críticas y si son hacia mí, mejor. Yo creo que es buenísimo para aprender, madurar y crecer en política escuchar críticas. Lo que pasa es que me gustaría escucharlas. Por ahora no las he escuchado", ha indicado.

En este sentido, ha recalcado que se siente respaldado, con un cien por cien de respaldo en el comité regional de hace dos meses a su gestión en 2023. "Por ahora, lo que escucho son pseudoconspiraciones, pero que no tengo ninguna información", ha lamentado para recalcar que esas críticas deberían hacerse de forma pública o en los órganos de partido.

"Estoy encantado de que en un partido, como es el PSOE, que es un partido democrático, pues sea un partido vivo. Y soy muy favorable a que en un partido vivo haya gente con opiniones, con matices, con discrepancias, con propuestas alternativas y que se hagan los órganos del partido y también públicamente. Yo soy favorable a que se pueda opinar y dar matices sobre las posiciones políticas, pero que se haga públicamente", ha insistido.

En esta línea, ha lamentado que este tema sea recurrente en la federación madrileña "durante tantos años". "Yo creo que ya toca que este partido se tome las cosas en serio y tomarse las cosas en serio es apostar de verdad por de verdad por cambiar la forma de hacer las cosas. Y eso significa que los proyectos se puedan desarrollar, que en Madrid hay muchos secretarios generales, alcaldes, alcaldesas, que se están dejando la piel, que están construyendo un proyecto y que se merecen el respeto a continuar desarrollando ese proyecto. Y eso es lo que yo voy a defender, el respeto a todos esos secretarios generales, militantes, alcaldes, alcaldesas", ha zanjado.