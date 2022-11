Lobato se felicita de que Ayuso "rectifique sus errores" con el acuerdo para médicos de urgencia extrahospitalaria

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, se ha felicitado este viernes de que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, "rectifique sus errores" sobre el modelo de atención de urgencias extrahospitalarias, tras un acuerdo entre el comité de huelga y la Consejería de Sanidad que ha permitido la desconvocatoria del parón de médicos que arrancó el pasado día 7.

"Vengo exigiendo a Ayuso que rectifique sus errores y ahora lo hace, en parte, después de haber hecho sufrir durante un mes y haber puesto en riesgo a sanitarios y familias y después de que haya tenido que haber cientos de familias en la calle pidiéndole que rectifique", ha subrayado el portavoz socialista en la Asamblea.

En concreto, en el acuerdo alcanzado se fija la dotación de médicos en 49 centros de urgencia extrahospitalaria (39 de los antiguos Servicios de Atención Rural --SAR-- y diez Servicios de Urgencia de Atención Rural --SUAP--), aunque deja pendiente para negociar en Mesa Sectorial, ya con los cinco sindicatos, el resto del modelo.

"Y lo hace para poner en marcha dos medidas que le hemos planteado desde el PSOE en el Plan de Rescate para la Sanidad Madrileña como son reabrir de forma urgente los centros de salud que ha desmantelado este mismo mes y abrir progresivametne las urgencias que cerró al principio de la pandemia", ha explicado en declaraciones remitidas a los medios.

En cualquier caso, el dirigente socialista madrileño ha calificado de "buena noticia" la desconvocatoria de la huelga ha lamentado que la rectificación de Ayuso no llegara antes. "Ojalá nos hubiera escuchado cuando le pedimos que no despidiera a los 6.000 sanitarios, que pusiera en marcha el pacto por la Salud que propusimos a todos los partidos políticos, o este último mes cuando le dijimos que no desmontara las urgencias", ha indicado.

En un apunte en su cuenta personal de Twitter, además, el líder del PSOE-M ha recordado a la jefa del Ejecutivo autonómico que "ahora toca cumplir" con lo acordado. "Estamos algo mejor que ayer. Pero peor de lo que debemos estar", ha recalcado.