Lobato pide a San Isidro que estas elecciones sean "útiles para la gente" y que se hable de Madrid

Replica a Ayuso que él sí conoce "a un millón de personas en lista de espera frente a las 600.000" que había al llegar a Sol

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Juan Lobato, ha pedido este lunes a San Isidro que las elecciones sean "útiles para la gente" y que se hable de Madrid.

Así lo ha trasladado a los medios de comunicación a su llegada a la Pradera, desde la que ha insistido en uno de sus mensajes de campaña, que la región tiene "muchísimo potencial que no se desarrolla" y entiende que hay que centrarse tanto en las oportunidades como en los "derechos básicos" como la Sanidad o la Educación.

"No merecemos vivir con los agobios que vivimos. No es el precio por vivir en Madrid. No tenemos que pagar ningún precio en calidad de vida por vivir en Madrid. Al revés, tenemos que disfrutar y beneficiarnos de todo ese potencial que tiene Madrid", ha lanzado el socialista.

Ante el debate a cinco que se desarrollará este martes en Telemadrid, el único al que acudirán todos los candidatos, ha señalado que lleva "muchos años preparándose" comprendiendo la "compleja realidad" de cómo funciona la región.

"Para eso no se preparan dos tardes, eso se prepara con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, con equipos de profesionales de verdad que te echan una mano con propuestas y con visión clara para Madrid y eso es lo que mañana vamos a tratar de explicar", ha recalcado.

Por otra parte, ha replicado a la presidenta regional y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, que él sí conoce a "un millón de personas en listas de espera frente a las 600.000 que había cuando llegó" ella a la Puerta del Sol.

También ha apuntado que hay familias que por "primera vez en 40 años" no tienen médico. "Madrid claro que tiene una magnífica base para tener un magnífico servicio de Sanidad. Tenemos los mejores hospitales los que nos trasladó el Gobierno central cuando la cesión de competencias, tenemos magníficos profesionales, pero tenemos una comunidad que es la más rica de España y la que menos invierte en sanidad pública y en vez de ir a mejor vamos a peor", ha concluido.