Lobato (PSOE) dice que Ayuso es "incapaz" de proponer medidas para los problemas de Ucrania: "No le gusta Madrid"

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, ha aseverado este sábado que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, es "incapaz" de ofrecer medidas para solucionar los problemas derivados de la invasión rusa de Ucrania porque "no le gusta Madrid".

Así lo ha transmitido en su intervención en un acto del PSOE para recordar la lucha feminista de Carmen Chacón, junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y a la secretaria de la Agrupación socialista en Madrid ciudad, Mercedes González.

En esta línea, Lobato ha asegurado que mientras Sánchez se esforzaba por un Plan de Choque para paliar los efectos de la "terrible" invasión de Ucrania con "medidas claras y concretas", Madrid tenía a una presidenta "incapaz" de "pensar" ni "proponer" ninguna medida.

"Lo único que hemos oído ha sido proponer la eliminación de los permisos de maternidad y paternidad que tanto esfuerzo han costado a las mujeres en este país, la eliminación de la inversión en la lucha contra la violencia de género, la eliminación de los complementos en las pensiones para muchas mujeres con pensiones no contributivas que ven que no pueden llegar a las pensiones de los hombres, o la eliminación de la inversión en las escuelas 0-3 años. Esas son las únicas ocurrencias que ha tenido", ha detallado.

Así, Lobato ha explicado que la razón a la falta de medidas es "porque no le gusta Madrid" y porque "no se atreve a salir del titular del día al que está acostumbrada". Asimismo, ha señalado "la prepotencia y sensación de impunidad" que muestra Ayuso le está haciendo "acumular decepciones".

En esta línea, Lobato las ha enumerado estas decepciones. La primera, que los dirigentes de su partido hayan decidido "que ni ella ni nadie de su partido" formen parte de los órganos del Partido Popular. La segunda, la "decepción de los militantes del PP", porque los la veían como "la oposición real" al Gobierno central y ahora se sienten "decepcionados por la falta de valentía y coherencia de la presidenta". La última decepción, apunta, es la de los ciudadanos de Madrid, que ven que a la presidenta "no le gusta Madrid".

"No se preocupa de que haya más de 814.000 madrileños en lista de espera sanitaria para 18 meses, ni que más de 700.000 lleven dos años sin urgencias. Tampoco que 25.000 jóvenes que quieren hacer formación profesional no tengan plazas públicas, o los 1.700 madrileños entre los 20 y 40 años que tienen la imposibilidad de acceder a una vivienda digna y que ven imposible la natalidad ni los proyectos familiares porque a Ayuso no le preocupa", ha dicho.

Finalmente, el líder de los socialistas madrileñas también ha criticado a la presidenta con el transporte público al no ser "una alternativa real" al transporte privado, ni a que los hijos de los madrileños "respiren el aire de Madrid que es el lugar de Europa con más muertes por contaminación".