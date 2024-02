Lobato(PSOE-M) invita a críticos con su liderazgo a expresarse "en público y en el partido"

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, ha invitado a las voces críticas con su liderazgo a expresarse "en público y en los órganos del partido" porque entiende positivas las opiniones diferentes y que en un partido "con hambre tiene que haber exigencia".

Así lo ha señalado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces al ser preguntado las informaciones que apuntan a estrategias mal enfocadas en el PSOE-M.

Desde estos sectores críticos se han trasladado a Europa Press quejas sobre la gestión de los territorios y el Grupo Parlamentario, sobre la "incapacidad para aprovechar" la salda de Mónica García al Ministerio de Sanidad para situarse como líderes de la oposición o una hoja de ruta que creen que se centra en "potenciar su figura" y en su "perfil nacional" al tiempo que ha ido demasiado lejos en posiciones sensibles para Ferraz como la política fiscal o la amnistía.

"Yo lo veo muy bien. Estoy recorriendo todas las semanas las agrupaciones del PSOE (...) Nos hemos reunido con más de 1.000 militantes y, la verdad, es que yo noto un cariño, un apoyo y una confianza absoluta", ha asegurado.

Aún así, cree que es "muy importante" que la gente pueda decir que cree que deberían enfocarse de otra manera y que haya una "crítica en el partido" a nivel regional. "También hacia mi, hacia mi figura, hacia la forma en la que planteo las cosas", ha indicado.

Cree que estos distintos puntos de vista le ayudan a "aprender, mejorar, crecer y madurar" al tiempo que refleja que los socialistas no forman parte de un "partido dormido, sino con gente que tiene hambre ilusión y ganas".

Lo que sí ha deslizado es que "por ahora" lo que ha leído es "muy secreto y sin que nadie dé nombres", que "no pasada nada", pero ha insistido en que estaría bien que fuera "dando la cara con honestidad".

"Yo lo último que he oído es un comité regional del PSOE donde el 100% votó a favor de la gestión de lo que hicimos en 2023. Y ese es el último dato que tengo, además de los más de mil militantes con los que he hablado en el último mes que me han trasladado el apoyo y su posición muy favorable a lo que estamos haciendo", ha concluido.