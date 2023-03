Lobato (PSOE) replica a Ossorio y Mónica García que el bono social "no es automático" y hay que pedirlo

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, ha trasladado este jueves que el bono social térmico no se da a las familias numerosas de forma automática, sino que hay que pedirlo, y ha llamado al PP "vampiro" por pedir estas ayudas y luego criticarlas.

"Este bono social hay que pedirlo. No es automático. Hay que pedirlo y lo sabe todo el mundo. La prueba es que quien lo pide, lo cobra y quienes no lo pedimos, no lo cobramos, esa es la diferencia", ha lanzado Lobato al vicepresidente, Enrique Ossorio, y a la portavoz de Más Madrid, Mónica García, durante la Sesión de Control al Gobierno en el Pleno de este jueves.

Con la factura de la luz de su casa en mano, el portavoz socialista ha explicado que lo que pagan es lo mismo que el resto de españoles y que el bono social "no lo paga ningún gobierno, sino todos los españoles con la factura". De él, ha recalcado, se benefician "muchas familias que lo necesitan pero también otras personas que sin necesitarlo se dedican a criticar por el día esas ayuditas para ganar votos y se dedican por la noche como vampiros a pedirlas todas y no dejarse ninguna", ha reprochado a los 'populares'.

En este punto, ha pedido a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso que relance la Sanidad, ayude a los jóvenes a emanciparse, mantenga los colegios abiertos para las familias y se centre en el transporte.

"Ha seguido siempre en su cartel electoral y nunca ha entrado en la Presidencia de la Comunidad. No ha gobernado ni un solo día en Madrid y han pasado cuatro años y está igual con sus eslóganes de diseño tratando de distraer la atención", ha zanjado.