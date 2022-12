Lobato rechaza modificar el delito de malversación para favorecer a los condenados por el 'procés'

Distingue entre enriquecerse con dinero público y tomar decisiones equivocadas pero no firmaría el indulto a José Antonio Griñán

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Madrid y candidato a presidir la Comunidad de Madrid en las elecciones del próximo 28 de mayo, Juan Lobato, ha defendido la supresión del delito de sedición pero ha dejado clara su oposición a que se modifique el delito de malversación para favorecer a los condenados por el 'procés'. En este sentido, considera que el Código Penal debe ser "muy duro" con destinar dinero público para hacer un referéndum ilegal y tratar de separar un trozo de España.

En una entrevista concedida a Europa Press, ha recordado haber sido el primero en decir que "con dinero público, cero bromas", señalando que no solo lo dice como Técnico de Hacienda del Estado, sino también como candidato a presidente de la Comunidad de Madrid "donde se ha hecho con dinero público barbaridades por parte del PP".

"A los corruptos ni un día menos de prisión, ni a los corruptos del PP de Madrid, ni a los del PSOE, ni a los catalanes, ni un día menos", ha exclamado antes de afirmar su convicción de que cualquier reforma que se haga sobre el delito de malversación va a mantener que "ningún corrupto tenga ni un día menos de prisión por este tema".

Al ser preguntado si estaría de acuerdo con una modificación del delito de malversación en el Código Penal para favorecer a los condenados por malversación en el procés, el dirigente socialista madrileño explica que "esa pregunta en derecho penal no se puede ni hacer".

SOBRE LO QUE OCURRIÓ EN CATALUÑA "TODO EL PESO DE LA LEY"

Y aclara: "el derecho penal no se renueva para beneficiar particularmente a un señor, el derecho penal se renueva para que de aquí en adelante, lo que suceda que sea contrario a lo que entiende el Parlamento que debe ser el funcionamiento de convivencia esté penado".

Dicho esto, insiste en que "ni un día menos de cárcel para ningún corrupto" y añade que "en el caso de lo que sucedió en Cataluña, todo el peso de la Ley, como se hizo con el 155 con un papel del todo leal del PSOE", al tiempo que recuerda que se debe hacer "como se hizo con procesos en los que había muy poca confianza en algunos partidos de que en este país se fuera a meter en la cárcel a los responsables de lo que sucedió y ahí han estado", en referencia a la sentencia del procés emitida por el Tribunal Supremo.

Ante la pregunta de si cree que se puede llamar corrupción al hecho de utilizar dinero público para cometer un delito, Juan Lobato precisa: "si la pregunta es ¿a ti te parece bien que se utilice dinero para esto?, me parece lamentable, perseguible, condenable y enjuiciable, y debe ser muy duro el Código Penal con este tipo de acciones".

Queriendo recalcar que "por supuesto" el Código Penal debe ser muy duro con quien utiliza el dinero público para tratar de separar una parte del territorio. "Claro, por supuesto, para eso y para otras cosas, pero para eso también". "A mi, desde luego, no me gusta que se use dinero público para otra cosa nunca", sentencia y añade que "si además es por un corrupto que se quiere enriquecer aprovechandose de la política, muchísimo menos".

En cuanto a la posibilidad de que se pueda modificar la malversación sin afectar a las penas por corrupción, el candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid señala que esta reforma se tendrá que estudiar en el Congreso que "es donde corresponde".

No obstante, distingue entre quien se enriquece personalmente o favorece a su partido, de decisiones de gasto equivocadas. Así, en su opinión es "intuitivo para mucha gente" que aquel que tome decisiones por las cuales de forma irregular "se lleve dinero a su bolsillo o al bolsillo de su partido, como ha hecho el PP en Madrid, tenga una condena más dura que aquel que tome decisiones de un uso de un dinero público en el que no se ha beneficiado ni él ni su partido, sino que se han tomado decisiones de gastos en un capítulo del Presupuesto en vez de donde correspondía hacer".

"NO FIRMARÍA EL INDULTO A GRIÑÁN"

En este sentido, precisa que "una cosa es enriquecese uno con dinero ajeno y eso tiene que estar mas penado que la mala utilización de dinero público". "Creo que eso es intuitivo y lo entiende todo el mundo", exclama.

No obstante, ha precisado que él no firmaría el indulto al expresidente andaluz, José Antonio Griñán, del que todo el PSOE ha defendido que nunca se ha llevado dinero a su casa.

Considera que esta es una potestad "personalísima" del Gobierno de España y no es quién para ponerse en su lugar "ni siquiera para aportar opinión desde el punto de vista territorial porque no tiene nada que ver con eso". Pero insiste en que si le piden que lo firme, él no lo firmaría.

DEFIENDE SUPRIMIR SEDICIÓN

Lo que sí defiende Juan Lobato es la supresión del delito de sedición y esto, señala, "más como abogado más que como político". Argumenta, en este sentido, el problema que ha tenido España con la extradición del expresidente catalán, Carles Puigdemont, por el hecho de que en el Código Penal de otros países europeos no existe este delito. "No se por qué no se explica más", exclama.

El dirigente socialista considera un "bochorno" que Puigdemont esté por Europa "montando numeritos" sin que se le haya podido extraditar y juzgar en España por tener un Código Penal de hace 200 años con una figura que no tienen otros países europeos mucho más modernos.

Por ello, considera que la decisión de suprimir esta figura del Código Penal español "es lógica y está bien tomada" desde el punto de vista político y jurídico también.