Lobato rechaza modificar el delito de malversación: "No lo veo. No debería tocarse ese delito ni las penas que conlleva"

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, ha mostrado este jueves su rechazo a modificar el delito de malversación en el Código Penal y considera que "no debería tocarse ese delito ni las penas que conlleva".

"Yo la verdad que no lo veo. Con el dinero público cero bromas. No sé si es por ser técnico del Estado o lo que hemos visto que se ha hecho. Yo creo que no debería tocarse ese delito ni las penas que conlleva", ha trasladado Lobato en declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara regional.

Sin embargo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, continúa abierto a una posible modificación del delito de malversación, aunque ha pedido esperar a la tramitación de enmiendas a la proposición de ley presentada por PSOE y Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados para derogar el delito de sedición.