Lobato reprocha a Ayuso que vaya a Bilbao "a hablar de ETA" y lo ve "una falta de respeto" hacia las víctimas

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Juan Lobato, ha reprochado a la presidenta regional y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, que vaya a Bilbao a "hablar de ETA", algo que ve como una "falta de respeto" hacia las víctimas.

"La señora Ayuso se ha ido a Bilbao, parece que le preocupa poco Madrid, aunque esperemos que haya ido a Bilbao a aprender cómo se puede no tener 33.000 jóvenes sin FP como tenemos en Madrid, cómo se puede hacer una política de vivienda como están haciendo allí los consejeros socialistas (...) Pero no, ha ido a Bilbao a hablar de la banda terrorista ETA que se extinguió hace 12 años. Y frente a eso, yo he venido a Getafe a hablar de los próximos 12 años y de lo que se puede hacer en esta comunidad con esa política de vivienda para todos", ha defendido Lobato en declaraciones a los periodistas antes de celebrar un mitin en Getafe junto a la alcaldesa, Sara Hernández.

Lobato considera que la actitud de la presidenta en este sentido no es solo una falta de "respeto" hacia las víctimas del terrorismo, sino también hacia las familias, a las empresas, a los autónomos de la Comunidad de Madrid". "Ya está bien de hablar de algo que extinguimos todos los españoles con nuestro esfuerzo hace 12 años. No ella, lo extinguieron los españoles que son los que acabaron con ETA. Yo creo que lo que merece es que hablemos de los próximos 12 años y no de lo que pasó hace 12 años", ha reiterado.