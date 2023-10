Lois (Sumar) responde a la Generalitat: el acuerdo de gobierno con el PSOE "no es papel mojado"

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Sumar en el Congreso, Marta Lois, ha afirmado que el acuerdo de gobierno firmado esta semana entre su organización y el PSOE "no es papel mojado", en referencia a las declaraciones de la portavoz de la Generalitat, Patrícia Plaja, de que el pacto es "papel mojado si no se cierran los acuerdos de investidura y los compromisos con Cataluña".

En una entrevista en el programa 'Parlamento' de Radio 5 recogida por Europa Press, ha señalado que hay "fuerzas políticas aliadas" que son "conscientes" de que "hay que avanzar y llegar a un acuerdo de investidura".

"A partir de ahí, esto no es papel mojado. Es un compromiso" ha señalado, antes de defender que gracias al Gobierno de coalición entre PSOE y Podemos "hace cuatro años, España cambió de rumbo".

"Seguimos necesitando avanzar en una segunda ola de derechos laborales y de mejoras en el acuerdo territorial. Tenemos una carta de servicios anterior que avalan que este compromiso no es papel mojado", ha continuado.

Sobre las reivindicaciones de Podemos de contar con un ministerio en el próximo Gobierno, Lois ha explicado que la prioridad ha sido alcanzar un acuerdo programático de contenidos y que actualmente están definiendo las áreas y los ministerios para el próximo gobierno, si bien todavía no han llegado al momento de hablar de "personas o fuerzas" que los ocupen.

"Esto [en referencia al acuerdo de gobierno] no es una lista de deseos, sino de compromisos políticos. Depués viene la cuestión de debatir y hablar sobre ministerios y personas. En este momento, todavía no se ha producido ese debate. Estamos trabajando en la adecuación de las áreas y de los ministerios, pero creo que no es momento de hablar de personas o de fuerzas políticas que tengan que ocupar puestos en los ministerios, sino qué tipo de ministerios, cuáles son las áreas estratégicas que necesitamos para los próximos cuatro años", ha señalado en concreto.

De este modo, no ha precisado en qué ministerios podría interesado Sumar. "Estamos en un proceso de negociación bajo la máxima discreción", ha indicado.

Sin embargo, ha destacado que su organización está interesada en ministerios que "permitan hacer políticas transformadoras y útiles, que mejoren la vida de la gente y que tengan un gran tinte social", como vivienda, igualdad, industria, revolución verde, trabajo, convivencia democrática o acuerdos territoriales.

PODEMOS, CONOCEDORA DEL ACUERDO

Sobre la cuestión de si Podemos estaba informado de las negociaciones del acuerdo con el PSOE, Lois ha señalado que el contenido del acuerdo fue trasladado a la dirección política de Sumar a lo largo de las diferentes semanas de negociación.

"Insisto en que Podemos era conocedora del avance de las negociaciones y era conocedora de cuáles eran los puntos importantes y los bloques temáticos de nuestro acuerdo de gobierno. La comunicación es efectiva y regular", ha afirmado.

Además, ha explicado que esta semana se ha celebrado otra reunión de la dirección política y Podemos, junto al resto de las fuerzas políticas que conforman Sumar, "son conocedoras" del acuerdo.