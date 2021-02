Lola acaba hundida en su segunda hoguera por las imágenes de Diego

MADRID, 18 (CHANCE)

El pasado jueves la emisión de 'La isla de las tentaciones' acababa justo en el momento en el que Lola vería las imágenes de Diego y lo cierto es que nos hemos quedado de piedra al ver la reacción de la concursante al escuchar las duras declaraciones de su todavía pareja sobre ella. Recordemos que el que fuera el tronista de 'MyHyV' hablaba con las tentadoras de la casa y dejaba a su novia como una persona 'mantenida'.

"Jamás pensé que iba a decir algo así de mí, yo no me considero una pobre diabla que no tiene dónde caerse muerta" comenzaba diciendo la concursante y lo cierto es que no podía evitar romperse en un llanto desconsolado al ver que su chico la dejaba por los suelos: "Soy una mujer independiente y trabajadora, soy de lo más humilde del mundo, no soy materialista".

Sandra Barneda le preguntaba a Lola si creía que Diego le había dejado de querer y ésta contestaba: "Es que yo no le he dejado de querer, yo sé que iba a actuar así, sé que él cuando olvida, olvida... por una vez en la vida, alguien que no me conocía me ha puesto por encima de algo que él no ha hecho en cuatro años. Me refiero a Simone".

En cuanto a las imágenes que ha tenido que ver en las que Diego se besaba con Carla, Lola le restaba importancia y aseguraba que lo único que hay entre ellos es atracción sexual: "Me he aburrido, es una conversación de besugos, lo único que querían era morrearse a lo guarro. Para mí es muy fuerte, yo creía que mi relación era perfecta y venir aquí y verlo con tus propios ojos y sentirlo con tu propio corazón es duro, hasta que lo asimilas".