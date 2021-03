Lola y Diego llegan a un acuerdo sobre su perro

MADRID, 25 (CHANCE)

Diego y Lola han sido claros protagonistas de 'La isla de las tentaciones'. Su historia ha revolucionado a todos los espectadores y aunque finalmente decidieron salir cada uno solo, acabaron bien porque el extronista de 'MyHyV' entendió lo que le había sucedido a la que fuera su pareja en el concurso.

Hoy, en el reencuentro, hemos podido ver a un Diego que ha sido muy crítico no solo con su paso por el reality, sino también con el de su expareja. "Olvidar no la voy a olvidar nunca, ya no siento nada por ella, no quiero volver con ella. Me siento traicionado" decía el concursante en su conversación con Sandra Barneda, además añadía: "No volvería con Lola nunca".

Con Carla no ha podido entablar una relación sentimental porque nada más salir del concurso ella se dio una segunda oportunidad con su exnovio y eso les impidió seguir conociéndose. De hecho, al tentadora le ha enviado un mensaje en forma de vídeo: "Diego me gustaría agradecerte lo a gusto que me hiciste sentir en la isla, estoy súper feliz de haberte conocido, sé que te voy a tener para siempre y espero que consigas todo lo que te propongas".

"Hemos acordado un par de meses con cada uno" confesaba Diego de cómo habían acordado la custodia de Horus, el perro con el que iniciaron la unidad familiar en el pasado. Un tema que preocupaba especialmente a toda la audiencia y en especial a Lola, que sufría más por él que por el que era su pareja.

Por su parte, Lola ha asegurado que: "Yo creo que he sido la única novia que le ha hecho daño en la vida y eso me duele mucho porque no me gusta hacer daño a la gente. Necesitaba volar, no fue la mejor manera de hacerlo, pero necesitaba esa locura en mi vida".