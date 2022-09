Lola Herrera, a sus 87 años, triunfa una vez más con su nueva obra de teatro: "Ya me bajará la vida"

MADRID, 7 (CHANCE)

Lola Herrero vuelve a los escenarios con una nueva obra de teatro, 'Adictos', dirigida por Magüi Mira. La actriz de 87 años se ha mostrado muy orgullosa de la gran acogida que está teniendo esta actuación protagonizada por tres mujeres: "Este finde hemos llenado el teatro, hay una comunicación estupenda con el público".

Muy emocionada, la veterana actriz ha comentado las ganas que tenía de este proyecto y la ilusión que le hace poder compartirlo con sus compañeras. Además, asegura que espera que la obra pueda hacer reflexionar al público: "Es un texto que me parece que es interesante en el sentido de que puede hacer reflexionar un poco en el mundo en el que estamos y espero que tengamos, aunque sea cinco minutos, sentido de la realidad".

La actriz, con más fuerzas que nunca, asegura que seguirá disfrutando del teatro mientras que la vida se lo permita: "Ya me bajará la vida. La vida te baja, pero mientras que yo esté en condiciones de disfrutar de lo que he hecho toda mi vida y lo que me llena, pues aquí estoy".

Después de más de 60 años trabajando en el mundo de la actuación, Lola Herrera suma un éxito más a su carrera. Hace tan solo unos días conocíamos la noticia de que la actriz contará con una sala con su nombre en el Colegio Teresianas de Valladolid para reconocer su inspiradora trayectoria profesional.