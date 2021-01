Lola Herrera, gran dama de la escena española, vuelve a brillar en televisión

MADRID, 24 (CHANCE)

Es todo un honor poder ver a grandes personalidades de este país en televisión y este sábado pudimos ver a la gran dama de la escena española en el plató de 'Sábado Deluxe'. Hablamos de Lola Herrera, esa maravillosa actriz insaciable de focos y guiones que no para de trabajar como el primer día y que sigue derrochando arte encima de los escenarios.

A sus 85 años demuestra tener una madurez sobre la vida que envidia cualquier espectador que desee llegar a esa edad con la planta, el físico y las ideas tan firmes como ella. María Patiño fue la encargada de entrevistar a esta gran actriz y lo cierto es que su entrevista nos dejó con ganas de más porque siempre nos sorprende, siempre aporta novedad a su relato.

Sin pelos en la lengua, Lola Herrera hizo un repaso a vida, habló de sus parejas, de cómo había sido víctima de infidelidad, del Rey Juan Carlos I, de Donald Trump... No sé le quedó nada por el camino y lo cierto es que escuchándola nos damos cuenta que tiene verdad, que Lola está más viva que nunca y que tenemos la gran suerte de contar con una de las mejores actrices que ha dado este país.

Sin pelos en la lengua reconoció que a lo largo de su vida había tenido parejas que le habían sido infiel, de hecho en muchas ocasiones les pilló ella misma. Nunca culpó a las terceras personas, siempre tuvo claro que el enemigo era ÈL ya que era la persona con la que compartía su vida. Cansada de esos 'chismes' decidió seguir su vida sin tener que soportar faltas de respeto.

Lola confesó estar decepcionada con el Rey Juan Carlos I aunque quiso reconocer públicamente los méritos que tuvo el monarca al principio de la Institución. También habló de Doña Sofía, de la que no pensaba que fuese así y de la que, asegura, no se cree todo lo que dicen de ella porque no la ve una persona tan interesada del poder.

Lydia Lozano sacó un ramo de flores como despedida para ella y lo cierto es que se merece eso y más, sobre todo algo que ya tiene: el respeto del público. Algo que pocos pueden decir que lo tengan, pero que Lola Herrera disfruta de ello desde hace años. Grande, Lola.