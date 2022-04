Lola Índigo, agradecida por haber celebrado su cumpleaños encima del escenario

MADRID, 2 (CHANCE)

En un momento en el que la sociedad alucina con la repercusión que está teniendo el primer single de Marta Riesco... le preguntamos a Lola Índigo qué le parece el tema y, aunque no la conoce, sí que le desea mucha suerte a la reportera en su nueva carrera como cantante, a pesar de no conocer su single: "ay, no la conozco pero le deseo toda la suerte del mundo, que esto es una cosa muy complicada".

Confiesa olvidar que es su cumpleaños por llevar todo el día ensayando para Los40 Primavera Pop: "hace un rato me han felicitado y digo: 'como llevo toda la tarde ensayando, repasando y tal, se me ha olvidado por completo'". Agradece haber celebrado otros cumpleaños encima del escenario y lo asume como una buena señal: "es verdad, no. Más veces, eso es buena señal porque quiere decir que no me bajo nunca".

Lola Índigo nos ha explicado que es normal no llevarse bien con todos sus compañeros de concurso y confiesa que Roi Méndez es el único con el que se ve a menudo por vivir cerca el uno del otro: "nadie mantiene relación con todos los amigos del instituto, es normal. Yo, por ejemplo, me veo mucho con Roi porque es vecino del barrio y quedamos para los cafés y para entrenar. A los demás no los veo tanto".

Recuerda la gran variedad de personalidades que se juntaron en su edición y lo difícil que es que se lleven bien fuera de la academia: "es imposible, dieciséis personas, de perfiles tan diferentes porque era lo que le daba variedad al concurso, que las dieciséis personas tengamos contacto constante".

La artista nos ha confesado su deseo de parecerse a Concha Velasco cuando sea mayor y que se le reconozca su trabajo como a la actriz: "quede un proyecto bonito, que perdure en el tiempo y que la gente, cuando yo tenga la edad de Concha Velasco (que no sé cuántos tiene), que me recuerden con el cariño con el que recuerdan a las artistas que han hecho carrera aquí".

Espera seguir creciendo en el mundo de la música y progresar cada vez más en los conciertos: "quiero pedir que pueda hacer esto durante mucho tiempo, que cada vez tenga más medios para hacerlo más grande y contratar a más gente con talento y llevarlos conmigo". La vía de escape de Lola Índigo es escaparse a Huétor Tájar, su pueblo, y pasar unos días rodeada de sus abuelos y sus amigos de la infancia: "cuando me rayo y me estreso, creo que las cosas no están yendo como deberían, me voy al pueblo y como con mis abuelos y me voy con mis amigos y se me pasa la tontería".

Tan natural y espontánea como siempre, nos asegura no ser consciente de la fama que ha alcanzado en los últimos años ya que ella sigue bailando y cantando con la misma dedicación que cuando era pequeña: "creo que, naturalmente, no soy muy consciente tampoco de lo que pasa porque, de alguna u otra manera, desde muy pequeña he estado subida a un escenario y para mí esto es lo mismo. Lo trato con el mismo amor solo que me ve más gente". Además, nos confiesa estar muy ilusionada por sacar su documental en el que muestra una parte más personal de su vida: "no es lo típico que te preguntan en una entrevista, son cosas que van a mi infancia, a mi adolescencia y cuentan por qué yo quería ser todo esto. Es muy emocionante, tengo muchas ganas de que lo veáis".