Lola Índigo, arropada por sus compañeros de OT en la noche más especial de su carrera

MADRID, 13 (CHANCE)

Día muy especial para Lola índigo. Este jueves, la cantante ha presentado en Madrid su primer documental para Prime Video, 'Lola Índigo. La niña', en el que se repasan todos los momentos vividos por la artista hasta llegar al panorama internacional. Un evento de lo más especial en el que pudimos ver a los rostros más conocidos del país, incluyendo a algunos de sus excompañeros de 'Operación Triunfo 2017', como Ricky Merino, Agoney, Ana Guerra o Alfred García, quienes no quisieron perderse el gran día de su amiga.

En este documental, la artista se abrirá en canal para mostrarnos su lado más real y nos revela cuáles han sido las situaciones más complicadas que vamos a poder ver: "Creo que lo del trastorno alimenticio fue bastante complicado. Es un tema delicado por el que nadie antes me había preguntado". "Mucha amistad, momentos críticos, todo lo que puede pasar antes del Wizink", son algunas de las cosas que confiesa que veremos en el documental.

Cuando le preguntamos acerca de lo que está aprendiendo con todo lo que está viviendo, ella nos responde orgullosa: "Me lo he currado y me lo merezco, vamos a dejar a un lado la falsa humildad, hay que creer en uno mismo, tener amor propio y a veces siento que cuando una mujer está orgullosa o se siente poderosa, hay un pequeño latigazo de la gente. Por qué te tienen que tirar para abajo cuando estás subiendo". Y es que, tras un largo camino experimental después de su salida de la academia en 2017 y diversas colaboraciones con los mejores artistas del panorama musical, la cantante no ha parado de crecer a nivel internacional siendo a día de hoy una de las cantantes españolas más reconocidas.

Además, Lola asegura lo orgullosa que está su familia de ella: "Están muy contentos, sobre todo mi Abu. Estoy muy contenta que ella lo pueda disfrutar, que esté haciendo este viaje conmigo, estoy muy feliz y muy agradecida por todo el amor que me dais porque ella lo ve". ¡Dale al play y no te pierdas sus respuestas!