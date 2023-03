Lola Índigo zanja los rumores de distanciamiento con Aitana Ocaña por Sebastián Yatra: "La quiero muchísimo"

MADRID, 8 (CHANCE)

Feliz con Sebastián Yatra, con el que su relación está más que confirmada por mucho que siga jugando al despiste y asegurando con una sonrisa pícara que no va a hablar de su vida privada, Aitana Ocaña está en el punto de mira no solo por su historia de amor con el cantante colombiano, sino también por los rumores de distanciamiento con su hasta ahora íntima amiga Lola Índigo.

Y es que aunque ambas coincidieron este fin de semana en la multitudinaria boda en Miami de Lele Pons y Guaynaa -en la que la cantante de 'Vas a quedarte' derrochó complicidad con su novio en las imágenes que diferentes invitados han compartido a través de Instagram- Aitana y Mimi no se dejaron ver juntas, lo que no ha tardó en provocar una revolución entre los fans de ambas artistas en redes sociales: ¿Han roto su amistad? Y, lo más importante, ¿tendría Yatra algo que ver en el asunto?

Especulaciones que Lola Índigo ha zanjado de un plumazo, dejando claro en declaraciones exclusivas a Europa Press a su regreso de Miami que sigue siendo uña y carne con Aitana a pesar de su ausencia de imágenes juntas en la boda de Lele y Guaynaa: "Estuvimos juntas toda la boda. Nos sentamos juntas en la ceremonia, estuvimos bailando luego lo que pasa es que el vídeo que ha salido que es el de Chayanne y justo ella no estaba en ese corro, pero estaba conmigo".

"No me sientan mal los rumores porque la gente dice muchas tonterías, pero que la vida no está en las redes sociales, ¿sabes? Hay mucha gente que yo no comparto en redes y es la que más quiero en el mundo y a Aitana la quiero muchísimo, y estoy súper contenta de encontrármela en todos lados. Me la he encontrado ahora en Miami, me la encontré en Londres y siempre va a ser mi amiga" ha zanjado.

Sobre la felicidad de Aitana y Yatra, pocas palabras, aunque sí confiesa que "los veo muy contentos a los dos y ya está, pero yo no soy quien de hablar de la vida de nadie". "No lo sé, no lo sé" ha añadido cuando le hemos preguntado si los ve enamorados, asegurando con una sonrisa que su amiga no le cuenta nada: "La verdad es que no. Solo hablamos de la vida, del trabajo y yo no estoy para hablar de la vida, nada más que de la mía".

Además de Aitana, Mimi también es muy amiga de Tini Stoessel y ha querido salir al paso de los rumores sobre su tensa relación con Yatra desde su ruptura hace dos años, dejando claro que "se llevan muy bien, pero a la gente le gusta inventar cosas".