Lola, de 'LIDLT', enamorada. Te desvelamos quién es su nuevo novio

MADRID, 23 (CHANCE)

A escasos días de que finalice la tercera edición de 'La isla de las tentaciones' y cuando todos nos preguntábamos con quién habría terminado el concurso Lola, una de las grandes protagonistas del reality, ella misma se ha encargado de despejar todas las dudas.

Lejos de haber abandonado República Dominicana de la mano de Diego - su novio desde hacía 5 años y de quien confesaba estar enamoradísima - o de Carlos - el tentador con el que protagonizó alguna de las imágenes más picantes del reality - Lola acaba de desvelar quién es el afortunado que ocupa su corazón... ¡Desde hace 6 meses!

Es decir, que poco después del final de 'La isla de las tentaciones' y a pesar de que la joven leonesa, de 23 años, habría confesado que necesitaba aprender a estar sola por primera vez, Lola habría conocido al chico por el que ahora grita su amor a los cuatro vientos.

Y es que saltándose 'a la torera' las normas del reality, la ex de Diego ha presentado en Instagram a su nuevo novio - compartió un storie sólo para sus 'mejores amigos' pero está claro que debería reflexionar quienes tienen el honor de ocupar esa lista - con el que acaba de celebrar medio año de amor.

"6 meses a tu lado. Aunque nadie lo sepa, aunque no podamos gritarlo a los cuatro vienos. No me importa, tú y yo sabemos lo que hay. Te amo muchísimo mi amor", ha publicado Lola en sus redes sociales, acompañando esta declaración de amor de una fotografía con el hombre que la ha conquistado, Iván Rubio.

Pero, ¿quién es él? Iván es un futbolista de 27 años, rubio y de ojos claros, que actualmente juega en el C.D. Polop - un equipo valenciano de aficionados - y que ha alcanzado gran fama como influencer en TikTok, donde cuenta con más de 500.000 seguidores.

Por el momento, y consciente de haber incumplido las normas del concurso, Lola no ha compartido nada más con su nuevo novio, pero imaginamos que el jueves, tras la final de 'La isla de las tentaciones' se acabará el misterio y la leonesa desvelará todos los detalles de cómo conoció a Iván, de quien no puede ocultar lo enamoradísima que está.