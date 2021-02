Lola Medina, madre de Nacho Palau: "Los niños está deseando estar con sus hermanos"

MADRID, 5 (CHANCE)

Mañana tendremos sentada en el 'Sábado Deluxe' a Lola Medina, madre de uno de los protagonistas de la prensa sensacionalista de estos últimos meses, Nacho Palau, expareja de Miguel Bosé. Lo cierto es que su relación con el cantante ha sido toda una incógnita hasta que salió a la luz su separación y la disputa pública que han tenido y siguen teniendo acerca de los cuatro hijos.

Hoy, Lola ha entrado en directo en 'Sálvame' para hablar sobre la entrevista que dará mañana y lo cierto es que nos ha dejado de piedra porque se trata de la primera vez que va a hablar públicamente sobre el conflicto que hay entre su hijo y el cantante. Lo que sí que ha dejado claro es que Nacho no verá la entrevista porque no está de acuerdo con que se siente en el programa: "Es probable que mi hijo no me vea, él no quería que lo hiciese. Yo lo hago porque quiero yo, creo que es el momento oportuno. Se han dicho muchas cosas. No lo he buscado, pero ha surgido. muchas veces me he tenido que morder la lengua. me ha molestado muchas cosas que se han dicho que no son verdad. De miguel, el decir que no se sentía el padre de Igor y de Telmo, de los demás muchas cosas que no son ciertas".

En cuanto a la relación que ha tenido ella con Miguel Bosé, asegura que: "Yo quiero decir la verdad, no vengo a criticar a Miguel, voy a contar lo que he vivido y lo hago por mi hijo y por mis nietos. En un principio era un buen yerno, nos llevábamos muy bien, pero de la noche a la mañana cambió la cosa. Se volvió más huraño, con otra forma de ser, he visto sufrir mucho a mi hijo por no ver a los otros niños".

Lola ha insistido en que los hermanos del artista saben cómo es su hijo y cómo es Miguel, dejando entrever que tienen más conocimientos de lo que siempre han dicho públicamente: "Nacho quiere a los cuatro como hijos, fue un proyecto de los dos. No puedo creer que no quiera a los niños. Nacho ha hablado con Lucía, yo no. Los hermanos de Miguel saben cómo es Nacho y cómo es Miguel. Por miguel siento algunas veces rabia, odio no. Me ha dado pena alguna vez porque en el fondo está muy solo".

"Los niños están deseando estar con sus hermanos, la relación la rompe Miguel, a Nacho le vino por sorpresa. Ellos estaban en panamá, no ha habido ningún regalo, ellos eran una pareja, decidieron vender lo de Badajoz y que comprara una casa en Paterna. Yo no se quién la pago, eran una pareja, la casa la compraron entre los dos. Imagino que la pagaría Miguel. Queda hipoteca de la casa, muchísimo, esa casa está a nombre de Nacho, si la pusieron a nombre de él sería por algo. Nacho no tiene pareja"