Lola tiene más claro que nunca que quiere aprender a estar sola

MADRID, 11 (CHANCE)

Este episodio de 'La isla de las tentaciones' ha comenzado con la hoguera de las chicas en el momento en el que terminó el anterior capítulo. Después de que Lucía se marchase de la hoguera, era el turno de que Lola viese cómo había actuado Diego después de haberse reencontrado con él.

Antes de ver las imágenes, Sandra Barneda le preguntaba a la concursante sobre cómo se encontraba y esta confesaba que: "Yo le he hecho mucho daño, es la primera vez que yo hago algo así, me considero mala persona, teníamos una vida muy bonita, estábamos creando un futuro, pero yo siento que si solo vivo eso nunca voy a saber si es lo que quiero de verdad porque no he probado otras cosas".

Cuando ha visto las primeras imágenes de Diego, en las que solamente habla con sus compañeros y tentadores de la casa, Lola se sentía mal porque pensaba que no había hecho lo que ella al llegar de esa hoguera de confrontación: "Siento que voy a decepcionar, primero a él y luego a mucha gente. Quiero conocerme a mí misma, yo no me conocía, yo no sabía lo que quería. Quiero aprender a estar sola, tengo 24 años y solo he estado sola 3 meses en toda mi vida, sin pareja, en ese tiempo no me puedo conocer".

La tranquilidad ha llegado cuando Lola ha visto que ardió la pasión en el jacuzzi entre Diego y Carla: "Al ver esto no me siento tan mal, ellos no han pasado los límites como yo, pero tampoco ha estado pensando en mí. Quizás él se haya dado cuenta de que no quiere estar conmigo, me alegro que si está con alguien sea de verdad".