Loles León arranca la década de los 70 estupenda, arrasando en los cines y mostrando su apoyo a Antonio Banderas

MADRID, 10 (CHANCE)

Lo dice ella y nosotros lo ratificamos. Loles León está estupenda. Acaba de estrenar década, la de los 70, y lo hace, aunque en un momento complicado, arrasando en los cines.

La gran pantalla la sigue adorando hasta en el verano del coronavirus. A finales de julio presentó 'Padre no hay más que uno 2', cinta que protagoniza junto a Santiago Segura y Toni Acosta, y que está batiendo records de taquilla "Arrasando ya tenemos 750.000 espectadores, en una semana, es un éxito total. Ha sido el pelotazo y estamos muy contentos". Pero Loles es mucha Loles y no solo encandila al espectador. La actriz se mostraba exultante al poder apoyar a su amigo Antonio Banderas en la gala Starlite, donde fue condecorado por su labor solidaria en una gala blindada a la que la prensa no tuvo acceso.

Loles quiso aprovechar la ocasión para romper una lanza a favor por la cultura y anima a todo el mundo a ir al cine. "Se tiene que ir al cine no pasa nada hay butacas de separación y estás fresquito. Los niños están estupendos y yo sorprendo". Pero para 'fresca' y refrescante ella, que con esta airosa respuesta eludió pronunciarse sobre la histórica salida del Rey Juan Carlos de España: "Yo de esas cosas no hablo. Adiós"

Europa Press: Buenas noches Loles, un año más apoyando a Antonio Banderas tu gran amigo...Loles León: Sí mi gran amigo y de las personas que más quiero en esta vida. Llevamos muchos años ya siendo amigos y compañeros y compartiendo muchísimas cosas y sobre todo esta gala. Estoy en este año tan especial y como siempre con todo el entusiasmo.Europa Press: Estás radiante, hace poco fue tu cumpleaños...L.L: Mírame, como me encuentro, yo creo que estoy estupendaEuropa Press: Además arrasando en los cinesL.L: Arrasando ya tenemos 750.000 espectadores, en una semana, es un éxito total. Ha sido el pelotazo y estamos muy contentos.Europa Press: Anímanos a consumir cultura...L.L: Se tiene que ir al cine no pasa nada hay butacas de separación y estás fresquito. Los niños están estupendos y yo sorprendo.Europa Press: ¿Qué te parece lo del Rey Emérito?L.L: Yo de esas cosas no hablo. Adiós