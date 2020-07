Loles León confiesa el apoyo tan grande que le ha mostrado a Paz Padilla

MADRID, 29 (CHANCE)

Loles León ha acudido al estreno de 'Padre no hay más que uno', la segunda película de Santiago Segura y una vez allí, la actriz nos ha confesado si se ha puesto en contacto con Paz Padilla tras el fallecimiento de su marido, Antonio Vidal. Lo cierto es que ha sido una noticia que nos dejó impresionados a todos porque nadie éramos conocedores de la realidad por la que estaba pasando la presentadora de televisión.

Loles León nos ha confirmado que ha hablado con Paz Padilla después de la trágica muerte de su marido: "A ver, hablar con ella... no la he querido molestar porque es un momento muy duro, pero le he mandado los mensajes y ella ha contestado. Ella ahora está con su duelo... está con su duelo, con su dolor y su cosa, hay que respetarla. La queremos mucho todos porque es una gran compañera y una gran amiga".

En cuanto a si se han puesto en contacto con la humorista todos sus compañeros de la serie, La que se avecina, Loles confiesa que: "Sí, si la hemos llamado, es compañera. Le hemos mandado mensajes, pero hay que dejarla en su dolor y en su duelo. Ella es una mujer estupenda, una compañera maravillosa, muy buena persona. Nosotros la queremos mucho todos. En la serie nos hemos volcado, ella nos ha contestado y nos ha dado las gracias. Ella está ahora mismo en su historia y en su momento".

Loles León se acuerda de Ana Obregón y confiesa que: "Con Ana Obregón también estuve en su momento y la sigo apoyando y mandando cositas. No se puede hacer otra cosa, esto es algo tan inevitable y tan irreversible y tan de todo que no se puede haber nada. Solo apoyar, animar y mandar un mensaje de cuando en cuando y decir un te quiero, estoy contigo. Y que se sientan acompañadas, nada más, que el corazón y el sentimiento está con ellas. Es lo que hacemos".