Loles León desvela qué opina de la maternidad de Ana Obregón

MADRID, 30 (CHANCE)

Numerosos rostros conocidos asistieron este sábado al teatro de La Zarzuela para apoyar a Boris Izaguirre y Ainhoa Arteta en el estreno de 'Trato de favor'. Algunos de los amigos de los artistas que quisieron estar presentes en este día tan especial fueron: Raquel Sánchez Silva, Carmen Lomana, Cristina Castaño, Mariló Montero y Loles León.

Europa Press pudo hablar con Loles León, amiga de Ana Obregón y nos confesó que se alegra de que la presentadora tenga a Ana Sandra a su lado: "cariño, a mí me parece fantástico porque ella ahora mismo está feliz y yo lo que deseo es que la gente sea feliz y que esté contenta. Y cada uno tiene su libertad".

La actriz aseguró que ella no es nadie para meterse en la vida de la presentadora: "¿yo quién soy para decirle a nadie que esto me parece bien o no me parece bien? Cada uno es libre de hacer lo que le apetezca", dejando claro que no va a juzgar a Ana por el proceso de gestación subrogada que ha llevado a cabo en este último año.

En cuanto a cómo se encuentra su compañero José Luis Gil, uno de los actores protagonistas de la conocida serie 'La que se avecina', nos ha confesado que está algo mejor, pero todavía tiene que seguir con la recuperación: "está un poquito estable. Bien, entonces más o menos pero todavía en casa".

Loles no se perdió el estreno de 'Trato de favor' con Boris y Ainhoa entre el elenco y nos confesaba a la entrada que "todos van a estar estupendos, estupendos. Y me gusta mucho que haya estrenado en la zarzuela porque creo que era algo que le faltaba y que él va en ese rollo, ¿sabes? Él quiere también estar en los teatros, que me parece fantástico".