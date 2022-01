Loles León presenta 'Una noche con ella'

MADRID, 21 (CHANCE)

Muchos han sido los actores que han hablado estas semanas en los medios de comunicación sobre el estado de salud de Antonio Resines, un referente en el mundo de la interpretación que está pasando unos momentos complicados tras su contagio de Covid e ingreso en la UCI.

Hemos hablado con Loles León, que se ha mostrado muy emocionada, y nos ha asegurado que Antonio Resines está mejor: "Sí, está mejor. A ver, se ha cumplido un mes de su ingreso en la UCI y está mejor. Va a tener mucho tiempo de recuperación y de todo, pero está mucho mejor y ya ha salido de lo duro y ha podido. Yo estaba segura, estaba convencida, de que él luchaba y saldría porque Antonio es Antonio Resines y él podía Cariño mío".

La actriz solo tiene buenas palabras para su amigo y compañero: "Todos hemos estado y hemos mandado mucha energía, y hemos estado ahí diciendo Antonio, te necesitamos. Él ha podido, él es mucha lucha y lleva mucha encima. Es un hombre que lleva toda la vida en el cine, en el teatro últimamente, en el mundo del espectáculo, crío a su hijo solo y es un hombre de estos de los que no se habla, de estos que crían a sus hijos, que trabajan y los sacan adelante, que también los hay, no solo las madres y las mujeres".

Y es que está claro que entre Loles y Antonio ha habido una relación extraordinaria de amistad que sigue perdurando: "Nosotros siempre nos hemos querido mucho, él me ha querido porque éramos lo mismo, yo una mujer que luchaba y sacaba a su hijo adelante y él también, un hombre que luchaba, criaba y sacaba adelante a su hijo. Esto es tan honroso, hay muchos hombres así y muchas mujeres así, pero se nos olvida mucho cuando hablamos de esto, de los hombres que también son así".

Loles se ha abierto en canal y nos ha explicado que ha significado el amor en su vida: "El amor para mí ha sido un instrumento, un vehículo que lo he utilizado y me he subido en él cada vez que me he sentido enamorada porque cuando la pasión me ha atrapado, yo me he subido al vehículo. Pero la pasión no dura entonces cuando la pasión baja, yo me bajo que tengo muchas cosas que hacer, tengo mucha plancha me he bajado y entonces he vuelto, me he dejado llevar. El amor no sabes nunca cuando aparece, el amor aparece y no sabes porqué, ni cómo, ni con quién".

Pero... ¿cómo es la actriz cuando llega de golpe el amor a su vida? así nos lo ha contado ella: "Yo siempre cuando ha aparecido he vivido ese momento, incluso he dejado trabajo y cosas, pero incluso he dejado cosas cuando no ha ido la cosa como yo esperaba y creía que tenía que ser, dedicándome a otro asunto". Además, nos asegura que no echa de menos el tener pareja: "No, he intentado, pero como no me ha salido bien, hija, no quería morir en el intento yo quería seguir, tenía muchas cosas que hacer, entonces si se crea bien, pero si no, hay que seguir caminando".

La actriz presenta en el Teatro La Latina 'Una noche con ella', una obra dirigida y escrita por Juan Luis Iborra: "Pues es un repasito así en un trozo de la primera parte sobre mi infancia, el recorrido así hasta llegar, todo con canciones, con mucho humor, hasta la parte en la que llego a Madrid que es bastante bonita. Tiene muchas canciones y muchas anécdotas y algunas son verdad, otras mentiras porque hemos mezclado ficción con realidad para que el espectador le dé un poquito. Algunos, como ya hemos ido de gira por muchas ciudades, me preguntan si lo que cuento es verdad o ficción y siempre se equivocan porque ven la ficción como verdad y la verdad como ficción, pero eso me encanta".