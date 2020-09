Lolita Flores aclara el significado de los misteriosos mensajes que escribe en Instagram

MADRID, 17 (CHANCE)

Después de triunfar durante todo el mes de agosto en la capital y pese a las restricciones impuestas a causa del Coronavirus, Lolita Flores desembarca en los escenarios catalanes con su última obra, "La fuerza del cariño", al lado de Luis Mottola. La mayor de las Flores estará en el Teatre Goya durante las próximas semanas y, tan amable como siempre, nos ha atendido con la mejor de sus sonrisas. Eso sí, la actriz ha confesado que no quiere hablar más de la boda de su hija, Elena Furiase.

- CHANCE: ¿Cómo te sientes en Barcelona donde tienes una conexión muy especial?

- LOLITA: Para mí Barcelona es mi tierra, tengo mitad catalana, además muy mitad y muy querida. Yo estoy en mi casa, lo hemos dicho por activa y por pasiva. Venir aquí por cuarta vez me hace muy feliz.

- CH: Como ha sido el confinamiento con tu hijo.

- LOLITA: Date cuenta que cuatro meses, casi cinco meses hasta que nos dejaron salir a la calle, en un piso, yo no tengo un chalet de 250 metros, pero tengo un piso muy bueno, alquilado pero llega un momento en el que hay roces. Sobre todo estábamos todos con esa incertidumbre, no porque nos llevemos mal. Mi hijo y yo seguimos viviendo juntos. Me reinventé y me salió bien la jugada así que eso es lo que hay.

- CH: ¿Con el resto de la familia cómo hacías?

- LOLITA: Video llamadas, por WhatsApp que es lo más fácil.

- CH: ¿Con el tema de la boda de tu hija de lo que tanto se ha hablado?

- LOLITA: De ese tema no hablo hoy, ya estoy hablando demasiado.

- CH: Yo me he quedado con la espinita de los proyectos.

- LOLITA: A lo mejor de aquí a 10 días puedo decirte algo. Secreto, es 'top secret'. Yo volver a la música sí que tengo ganas. A lo mejor te digo que tengo en proyecto una gira para irme a América cuando pueda alternar La "Fuerza del cariño" y la música, tengo muchas ganas.

- CH: Ayer colgaste un comentario en Instagram.

- LOLITA: Digamos que son mis reflexiones, que muchas veces no son cosas personales, son cosas que te cuentan, que ves o gente que te acuerdas de momentos, que ahora tiene un momento dulce y te acuerdas de un momento un poco más desagradable, creo que era un mensaje muy positivo, hay gente para todo y hay gente que son manipuladores de sentimientos, hay otra gente que te da la vida. Son mis reflexiones, a la vista está que yo estoy muy bien, no hay por qué llevarlas a un momento vivido. Me encanta escribir por las noches y escribo pensamientos, no hay más. No es un problema que me esté pasando a mí.

- CH: Te apetecería hacer algo relacionado con la escritura, un libro, una biografía.

- LOLITA: No. Antes escribía mucho en Facebook, ahora lo he trasladado a Instagram, son vivencias, pensamientos, cosas que te cuenta la gente, comentas con la gente y cuando llegas y estás sola reflexionas y escribes. Es una manera de desahogarse también. Yo me suelo acostar bastante tarde, no puedo llamar a nadie y lo tiro. Muchas otras veces escribo que estoy feliz, que estoy con mi nieto, hubo mucha polémica porque escribí un día que me gustaría escribir mi historia en ese tesoro que tengo que es la espalda de mi nieto. Es una cosa hipotética, como comprenderás no le voy a hacer un tatuaje. La gente se lo toma como quiere, a mí me da igual.

- CH: ¿Ha cambiado en algo la Lolita de antes del confinamiento y la de ahora?

- LOLITA: Sigo siendo la misma, con más miedo y con mascarilla que me estoy asfixiando. Así no me pinto de nariz para abajo.