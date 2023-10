Lolita Flores asegura estar viviendo un momento súper dulce en el teatro

MADRID, 29 (CHANCE)

Viviendo uno de los momentos más especiales de su vida, Lolita Flores está repleta de amor y con proyectos que no la dejan descansar... pero más feliz que nunca. Hace varios fines de semana pudimos verla estrenando su obra 'Poncia' en Segovia y ahora, lo ha hecho en el Teatro Español... allí hemos hablado con ella.

Como loca con sus nietos, la actriz nos ha confesado que pasa mucho tiempo con ellos y que los malcría porque 'educar' es una tarea de los padres: "No es que no le des a tus hijos, es que cuando eres abuela tienes otra tranquilidad porque no tienes que educarlos tú, entonces los malcrías. Lo reconozco".

La artista nos desvelaba que siempre ha inculcado a sus hijos fortaleza y libertad, dos términos de los que ella ha gozado desde pequeña: "Por supuesto. Ellos son libres. Ellos deciden ya lo que se ponen o no se ponen (se ríe) y de qué se quieren disfrazar en Halloween y de qué no".

Entregada ahora al teatro, ahora viene la gran pregunta: ¿piensa en jubilarse? pues la respuesta es no. Lolita no se plantea retirarse: "¿Retirada? Pero si acabo de empezar. Me queda una gira hasta 2025. Lo único que le pido a Dios es que me dé salud para poder aguantar las giras que son duras porque vas de cama en cama y de hotel en hotel, tren, avión, coche, barco y todo. Es lo que llevo haciendo desde hace ya 49 años, pesa pero cuando te pesa pues te metes en la cama un día a ver series, te despejas la cabeza y ya está".

Sin parar de trabajar, la artista recuerda que cuando ganó el Goya dejó de hacer cine y ahora está feliz porque su vida es le teatro... eso sí, no se olvida de esa 'maldición' que le dio el Goya: "No sé si maldición o no del Goya. Yo creo que no es una maldición, sino que mis derroteros han sido cantar y luego me he ido para el teatro, hay gente que ha hecho cine y no ha hecho teatro".

Entregada, la actriz presentaba 'Poncia' en el Teatro Español, con uno de los papeles más emotivos: "Es la que más me cuesta porque es mucha poesía pero tienes que cortar la poesía, la poesía la tienes que decir desde el corazón y la verdad. Es la que menos me cuesta porque me encanta lo que digo, pero es la que más me cuesta porque cortar el poema para que el no suene a poema es muy difícil".