Lolita Flores desvela cómo se encuentra tras sus sufrir un ataque de ciática

MADRID, 10 (CHANCE)

Hace unos días oíamos a Lolita Flores contar públicamente en 'El Hormiguero' el problema que había sufrido de salud, que le había obligado a suspender su obra de teatro después de sufrir un "ataque de ciática muy grande" por el que: "Me fui a la clínica Centro a ver a mis doctores, que me hicieron una resonancia y tengo las lumbares un poco fastidiadas", según explicaba la cantante, obligada a llevar una faja en la zona lumbar durante una temporada.

Tras el programa, Lolita contaba a los micrófonos de Europa Press qué le ha pasado y cómo se encuentra después de este inesperado problema que la ha obligado a aparcar sus compromisos teatrales: "Yo padezco ciática y con todo el movimiento que he tenido, llevo mucho sin parar, fui a hacerme una resonancia y tengo un problema de lumbares que me coge el nervio ciático y me he tenido que poner esta fajita. Ha sido también mucho coche, mucho tren, el ser productora también te pasa factura".

Hemos podido hablar con Lolita Flores a lo largo de esta semana y nos ha confesado cómo se encuentra tras alejarse de los escenarios por su doloroso problema de salud: "Bueno, ahí estoy, dolorida". La artista nos ha asegurado que tendrá que estar apartada del teatro hasta el año que viene: "el teatro ya hasta el año que viene imposible de todas maneras ya terminaba la obra también".