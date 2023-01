Lolita Flores desvela a qué edad tiene pensado retirarse de la música

MADRID, 8 (CHANCE)

Lolita Flores se sentaba este sábado en el 'Deluxe' para hablar abiertamente de su reciente éxito en Miami y de todos los temas de actualidad. De forma habitual, la hija de Lola Flores se sienta en el programa cada cierto tiempo para hablar de su vida y, como era de esperar, también ha comentado qué le parecen los últimos bombazos informativos.

En concreto, habló largo y tendido sobre la ruptura de Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa. Lolita confesó que, durante un tiempo de su vida, tuvo relación con la 'Reina de corazones': "La conocimos bastante. Íbamos mucho a merendar y tuvimos mucha relación aunque no la puedo considerar mi amiga" y no dudaba en compararla con su amiga Carmina Ordóñez: "algo habrá pasado cuando Isabel ha decidido poner fin a esta relación. Sigue siendo la reina de corazones porque mi amiga Carmen Ordóñez no está. No ha cobrado ni un duro dando la exclusiva y ha sido en Navidad. Algo habrá pasado".

Lolita aseguró que "cuando la conocí era una mujer muy divertida. Muy simpática. Le gusta mucho reírse. A mí nunca me pegó mucho la relación de ellos dos porque son dos mundos opuestos. La vida es así. Él es encantador también" y ha dejado claro que "si tiene otra ilusión: a rey muerto, rey puesto".

En cuanto a su vida sentimental, Lolita ha explicado que ha "perdido la confianza en la verdad de un hombre. No en los hombres, sino en la verdad de un hombre. Me han mentido tanto, me han engañado tanto y me han dado tanto por saco que para estar con alguien tiene que pasar muchos años...".

La artista aseguró haberlo pasado muy mal con los desengaños amorosos que ha tenido en su vida y ahora mismo, no piensa en volver a enamorarse: "Yo soy de pareja, de hecho me he casado dos veces, y estuve con uno doce años y con otro diez, me gusta reírme y compartir, pero cuando te hacen daño y te lo hacen de verdad..." y añadía: "No estoy receptiva, ya no me fiaría, he perdido un poco la confianza en la verdad".

Eso sí, bromeaba con rostros conocidos, como Maluma, del que opina que "es muy joven pero bajito como yo, nunca se sabe". Haciendo gala de su sentido del humor, aprovechó la conexión en directo con la casa de Isabel Preysler para decir que también le parecía atractivo Íñigo Onieva: "Pues que salga Íñigo Onieva que también me gusta".

Lolita también habló de su jubilación, desvelando por primera vez a qué edad piensa retirarse de la música: "Si tengo salud me retiraré con 70 años. De la música, del teatro no. En el teatro quiero seguir trabajando y si me jubilo me quitan la mitad del dinero, para qué me voy a jubilar. El día que me retire de la música haré una gira por toda España y por toda América, ¡y fuera!".