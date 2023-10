Lolita Flores evita hablar sobre las polémicas de Carmen Sevilla y asegura que "la querré mientras viva"

MADRID, 22 (CHANCE)

Lolita Flores sigue imparable. La actriz no se baja de los escenarios y enlaza una obra de teatro con otra. Este fin de semana ha estrenado en el Teatro Juan Bravo de Segovia 'Poncia' y no podía estar más feliz de ver el teatro lleno. Con una agenda profesional sin descanso, la madre de Elena Furiase disfruta ahora de uno de los momentos más dulces de su visa.

"Teatro lleno, dos días estupendos, aquí en el teatro Juan Bravo de Segovia, con Poncia, hoy ha sido el estreno y estoy cansada, pero feliz" nos confesaba tras el estreno de la obra, cansada, pero con una sonrisa en su rostro que refleja a la perfección el gusto por el trabajo que realiza.

El cosquilleo antes de estrenar y de realizar una obra "sigue estando" nos desvelaba Lolita y explicaba que "cada vez que estrenas algo nuevo, sobre todo que te gusta, como este texto de Luis Luque, la dirección, cómo están las luces de Paco Ariza, el vestuario, la escenografía, es que es todo Lorca, Lolita y Luque son tres L que se han juntado y, la verdad, que muy bien".

Acompañada por los seres queridos más cercanos como sus hijos, Elena y Guillermo Furiase o su gran amiga Mariola Orellana, la actriz no pudo contar en esta ocasión con la presencia de su hermana Rosario: "No ha podido venir, no, ya lo verá ella en Madrid, sí".

Tras la polémica creada con el documenta de David Bisbal, le preguntábamos a Lolita, como íntima amiga de Chenoa, dejaba claro que "yo es que no he visto ni el documental de Bisbal ni he hablado con Chenoa porque he estado metida aquí en el teatro y estoy ensayando, pero eso no son cosas mías que me competan".

Eso sí, la artista dejaba claro que: "Viva Bisbal y viva Chenoa, allá cada uno con su película, yo con la mía de Poncia, tengo bastante", dice, haciendo referencia a la obra que acababa de estrenar horas antes en Segovia.

Por otro lado, evitaba opinar sobre cómo se ha despedido a Carmen Sevilla y todas las polémicas que han salido a la luz estas últimas semanas: "No hablé en el momento y no voy a hablar ahora" aunque deja claro que "la querré mientras viva, compañero, como la canción".

La artista se despedía de la prensa hablando sobre el cumpleaños de su nieto Noah y de la fiesta que le hicieron en la que pudimos verla disfrazada de pirata: "Y lo que me tenga que disfrazar, hijo, por los nietos, lo que sea".