Lolita Flores feliz con la boda de su hija, Elena Furiase, de la que se entera por la prensa

MADRID, 6 (CHANCE)

Elena Furiase y Gonzalo Sierra pasarán por el altar el próximo verano, según la nieta de Lola Flores ha confirmado en exclusiva a la revista "Hola". La pareja, que tenía previsto casarse este mes de septiembre, ha decidido finalmente posponer su enlace a causa de las restricciones impuestas por el coronavirus. Sin embargo, la madre de la actriz, Lolita Flores, se ha enterado por nosotros de esta gran noticia, con la que se muestra, no obstante, encantada.

A continuaciónos os ofrecemos las declaraciones de la artista, feliz por la futura boda de su hija Elena, pero de la que asegura desconocer los detalles:

- CHANCE: Hola Lolita, simplemente darte la enhorabuena porque tu hija se casa*

- LOLITA FLORES: ¿Cómo?

- CH: Que tu hija se casa*

- LOLITA: No me digas, pues ya sabéis más que yo.

- CH: ¿No lo sabías?

- LOLITA: No que yo sepa.

- CH: ¿En serio? ¿No te ha dicho nada?

- LOLITA: Yo creo* no sé de dónde ha salido, pero me parece a mí que no es cierto. No se nada todavía. Me dais un sorpresón. Encantada de la vida de que se case, pero me gustaría que me lo dijera a mí.

- CH: Nos has sorprendido que no lo sepas. Dice que están muy ilusionadas las dos partes de la familia.

- LOLITA: ¿Pero dónde lo ha dicho?

- CH: Ha salido publicado en una revista con una llamada telefónica. Sino, no te lo preguntaría.

- LOLITA: Está de vacaciones, pero la llamaré y le preguntaré.

- CH: Imagino que contenta si así fuera*

- LOLITA: Yo feliz de la vida, adoro a mi yerno así que* y tengo un nieto maravilloso.

- CH: Tu nieto tendría un gran protagonismo ese día*

- LOLITA: No tengo ni idea hija.

- CH: ¿Los padrinos tampoco sabrías?

- LOLITA: Pero si no he hablado con ella, no tengo ni idea. Está de vacaciones.

- CH: Ya, ya. y tu trabajando muchísimo con la obra, que no falte nunca y que para allá vas imagino*

- LOLITA: si es para bien que sea 'pa bien', pero me he quedado*