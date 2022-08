Lolita Flores habla sobre el estado en el que se encuentra la casa de Lola Flores

MADRID, 27 (CHANCE)

Durante estos días hemos visto noticias relacionadas con el estado en el que se encuentra la casa en la que nació Lola Flores y donde se criaron sus hijos. Una información que apena a todos los familiares de la artista, pero también a los fans, que creen que se debería hacer algo con ella para que no acabase derruida. Tras las críticas hemos hablado en exclusiva con Lolita Flores y nos ha aclarado las dudas que han surgido a raíz de filtrarse las imágenes.

La artista nos asegura que si ella fuera la dueña de la casa de Lola Flores no estaría en tan mal estado: "te aseguro que si mi hermana y yo tuviéramos la casa, no estaría así" Cabe destacar que esa vivienda no pertenece a ninguna de las hijas herederas de la cantante y por tanto, ellas no pueden hacer nada por el momento.

La madre de Elena Furiase nos confiesa estar muy apenada al ver las imágenes de la casa a punto de ser derruida pero recuerda que ella no puede hacer nada: "no es nuestra, corazón. Lo siento enormemente que esté así, a mí me dio mucha pena cuando la vi, lo dije ya, pero es que no es nuestra".

Lolita aprovecha nuestras cámaras para mandar un mensaje al dueño de la casa de Lola Flores para evitar que la casa sea derruida: "el señor que la tiene, o que nos la venda, o que la arregle", aunque tiene entendido que el dueño no está interesado en vender la propiedad: "me parece que el señor que la tiene no quiere venderla, es lo que he oído".