Lolita Flores habla por primera vez de la boda de su hija, Elena Furiase

Después de posponerlo a causa de la pandemia del Coronavirus, Elena Furiase anunciaba en la revista "Hola" que será el próximo mes de septiembre cuando pase por el altar con su novio y padre de su hijo Noah, Gonzalo Sierra. Una ceremonia íntima que se celebrará en Cádiz y sobre la que ahora, ilusionada, se pronuncia por primera vez Lolita Flores.

- CHANCE: Muy buenos días, perdona que te molestemos. En primer lugar, darte la enhorabuena que ya parece que hay fecha y lugar para la boda de Elena.

- LOLITA: Ella quiere casarse en septiembre, depende como vayan las cosas y como vaya el Covid... Todo depende. Ella tiene mucha ilusión, lógicamente, todos tenemos ilusión.

- CH: Pobre, que llevan ya mucho tiempo esperando.

- LOLITA: Claro, pero bueno, todo depende de lo que depende.

- CH: ¿Tienes algún detalle? ¿Cómo va a ser el vestido?

- LOLITA: Pero si no sabemos nada todavía... De aquí a septiembre no tengo ni idea, hija.

- CH: ¿Habéis empezado ya a preparar algo? Se había comentado que Rosario y tú...

- LOLITA: Mira, me he casado dos veces, he preparado dos bodas. Esta es la de ella, que la prepare ella.

- CH: No, es que se había comentado que le estabais ayudando.

- LOLITA: Hombre, lógicamente sí, le doy consejos y eso.

- CH: Que Mariola también estaba colaborando.

- LOLITA: Estamos todos ahí apoyándola, pero que ya te digo que depende muchísimo. Ella quiere casarse en septiembre, pero es que nunca se sabe.

- CH: El chiquitito me imagino que tendrá un papel fundamental.

- LOLITA: Te prometo que no es que no quiera contaros nada, es que no sé nada más que me lo dijo el otro día... Mamá, en septiembre yo ya me caso. Vale, pues muy bien hija, ¿hay fecha? Pues no, depende... Es que todo depende.

- CH: ¿Y cantaréis en la boda?

- LOLITA: ¿Tú lo dudas?

- CH: Antes de marcharte, simplemente preguntarte si has visto las declaraciones de Charo Vega y que te han parecido.

- LOLITA: ¿Pero cómo me voy a perder yo a Charo Vega? Ella es una señora como ella dice. Ella nació ya siendo señora.

- CH: Ella estaba muy sorprendida, cree que Isabel Pantoja está influida por alguien porque a todos os sorprende.

- LOLITA: Perdonadme, pero tengo que hacer un montón de diligencias y me tengo que ir.

- CH: A todos os ha dejado de lado, no quiere saber nada de los amigos.

- LOLITA: Yo ya lo dije que yo a esta Isabel Pantoja no la conozco. Besitos.

- CH: Esperamos que se pueda celebrar la boda.

- LOLITA: Ojalá.